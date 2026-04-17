Παραμένει χαμηλά η οικοδομή σε Μεσσήνη και Οιχαλία

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι από το σύνολο των 776 οικοδομικών αδειών στη Μεσσηνία, ο δήμος Μεσσήνης συγκεντρώνει 44 άδειες (5,67%) και ο δήμος Οιχαλίας μόλις 21 (2,71%).
Αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η συμμετοχή στις νέες οικοδομές, καθώς στη Μεσσήνη καταγράφονται 16 νέες άδειες (4,83% του συνόλου των 331), ενώ στην Οιχαλία μόλις 3 (0,91%). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια εικόνα χαμηλής δυναμικής, που δεν συνάδει με τη γεωγραφική εγγύτητα των δύο περιοχών με το αστικό κέντρο της Καλαμάτας.
Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στις ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές υποδομές και, κυρίως, στη συγκοινωνιακή σύνδεση. Η απουσία ενός σταθερού και αξιόπιστου δικτύου μεταφορών δεν επιτρέπει στους δύο δήμους να λειτουργήσουν ως προάστια της Καλαμάτας και να προσελκύσουν μόνιμους κατοίκους, παρά τις θεωρητικές δυνατότητες.
Σε επίπεδο οικισμών, η μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα στον δήμο Μεσσήνης καταγράφεται στην κοινότητα Μεσσήνης με 11 άδειες (1,42% του νομού), ενώ ακολουθεί η κοινότητα Αναλήψεως με 5 άδειες (0,64%). Σημαντική παρουσία εμφανίζει και η δημοτική ενότητα Πεταλιδίου με 8 άδειες (1,03%), με την κοινότητα Πεταλιδίου να συγκεντρώνει τις περισσότερες.
Στον δήμο Οιχαλίας, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως στη δημοτική ενότητα Μελιγαλά με 10 άδειες (1,29%), εκ των οποίων οι 6 αφορούν την κοινότητα Μελιγαλά (0,77%). Ακολουθεί η δημοτική ενότητα Ανδανίας με επίκεντρο το Διαβολίτσι (3 άδειες, 0,39%) και η ενότητα Δωρίου με 4 άδειες (0,52%).
Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι, παρά τη χωρική εγγύτητα με την Καλαμάτα, οι δύο δήμοι δεν εντάσσονται ουσιαστικά στη δυναμική της επέκτασης της πόλης. Η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη και κατακερματισμένη, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη δεν ακολουθεί τη γεωγραφία αλλά τις υποδομές και τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης.
