Παραμένει χαμηλά η οικοδομή σε Μεσσήνη και Οιχαλία

Στο περιθώριο της οικοδομικής δραστηριότητας του νομού παραμένουν οι δήμοι Μεσσήνης και Οιχαλίας, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Καλαμάτα.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι από το σύνολο των 776 οικοδομικών αδειών στη Μεσσηνία, ο δήμος Μεσσήνης συγκεντρώνει 44 άδειες (5,67%) και ο δήμος Οιχαλίας μόλις 21 (2,71%).

Αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η συμμετοχή στις νέες οικοδομές, καθώς στη Μεσσήνη καταγράφονται 16 νέες άδειες (4,83% του συνόλου των 331), ενώ στην Οιχαλία μόλις 3 (0,91%). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια εικόνα χαμηλής δυναμικής, που δεν συνάδει με τη γεωγραφική εγγύτητα των δύο περιοχών με το αστικό κέντρο της Καλαμάτας.

Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στις ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές υποδομές και, κυρίως, στη συγκοινωνιακή σύνδεση. Η απουσία ενός σταθερού και αξιόπιστου δικτύου μεταφορών δεν επιτρέπει στους δύο δήμους να λειτουργήσουν ως προάστια της Καλαμάτας και να προσελκύσουν μόνιμους κατοίκους, παρά τις θεωρητικές δυνατότητες.

Σε επίπεδο οικισμών, η μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα στον δήμο Μεσσήνης καταγράφεται στην κοινότητα Μεσσήνης με 11 άδειες (1,42% του νομού), ενώ ακολουθεί η κοινότητα Αναλήψεως με 5 άδειες (0,64%). Σημαντική παρουσία εμφανίζει και η δημοτική ενότητα Πεταλιδίου με 8 άδειες (1,03%), με την κοινότητα Πεταλιδίου να συγκεντρώνει τις περισσότερες.

Στον δήμο Οιχαλίας, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως στη δημοτική ενότητα Μελιγαλά με 10 άδειες (1,29%), εκ των οποίων οι 6 αφορούν την κοινότητα Μελιγαλά (0,77%). Ακολουθεί η δημοτική ενότητα Ανδανίας με επίκεντρο το Διαβολίτσι (3 άδειες, 0,39%) και η ενότητα Δωρίου με 4 άδειες (0,52%).

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι, παρά τη χωρική εγγύτητα με την Καλαμάτα, οι δύο δήμοι δεν εντάσσονται ουσιαστικά στη δυναμική της επέκτασης της πόλης. Η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη και κατακερματισμένη, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη δεν ακολουθεί τη γεωγραφία αλλά τις υποδομές και τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης.

