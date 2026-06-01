Συγκλονίζει η γυναικοκτονία της Καλαμάτας - Τι υποστηρίζει ο 41χρονος δράστης που ομολόγησε

Συγκλονισμένη είναι από σήμερα το πρωί η κοινωνία της Καλαμάτας, όταν ξεκίνησε να γίνεται γνωστή η γυναικοκτονία με θύμα μία 39χρονη μητέρα δύο μικρών κοριτσιών.

Σοκάρουν μάλιστα οι λεπτομέρειες, που λίγο λίγο έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με όλα όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Ολγας και Κανάρη στο κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί όπου ο 41χρονος, εργαζόμενος σε λογιστικό γραφείο, κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος της συζύγου του, η οποία εργαζόταν στη ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην πόλη.

Ο 41χρονος μάλιστα, αφού συνελήφθη οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και εν τέλει ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του ισχυριζόμενος πάντως ότι ξύπνησε απότομα μέσα στη νύχτα και είδε τη σύζυγό του από πάνω του με ένα μαχαίρι να τον απειλεί.

Λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα περίοικοι άκουσαν δυνατές φωνές και ουρλιαχτά και ταραγμένοι κάλεσαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα είδαν να τους ανοίγει την πόρτα ο 41χρονος μέσα στα αίματα και τη γυναίκα νεκρή στο κρεβάτι, έχοντας στο χέρι της μαχαίρι, στοιχείο που εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε εκεί και αν το τοποθέτησε εκ των υστέρων ο δράστης για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων έξω από το σπίτι δεν επρόκειτο για άτομα, που είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα ή είχαν κινήσει κάποιες υποψίες. Ομως το τελευταία διάστημα υπήρχαν κάποιες εντάσεις που ακούγονταν από το διαμέρισμα, γεγονός που είχε δημιουργήσει κάποιους προβληματισμούς για το τι πιθανόν εν τέλει συνέβαινε πίσω από τους τοίχους του διαμερίσματος, όπου είχαν μετακομίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, που έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή συλλέγει στοιχεία, τόσο από τον τόπο του εγκλήματος, όσο και μαρτυρίες από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, ώστε να μπορέσουν να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες, που οδήγησαν τον 41χρονο σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Την ώρα του φονικού μάλιστα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο τους παιδιά, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, τα οποία άμεσα απομακρύνθηκαν από το διαμέρισμα και οδηγήθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για να προστατευθούν.

Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν τόσο από την ιατροδικαστική έκθεση, όσο και από την νεκροψία - νεκροτομή που έχει παραγγελθεί, ενώ πλέον η επόμενη πράξη του δράματος θα γυριστεί στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, εκεί όπου ο 41χρονος θα κληθεί να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών για τη δολοφονία της συζύγου του.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

"Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας,41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης".