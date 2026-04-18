Τιμήθηκε η επέτειος της μάχης των 7 Λαπαίων

Πρόκειται για μια ηρωική μάχη που δόθηκε απέναντι στα πολυάριθμα στρατεύματα του Ιμπραήμ, τα οποία υπέστησανμεγάλες απώλειες.

Το πρωί τελέστηκεόρθρος και θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Άνω Λάπι και στη συνέχεια έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο της μάχης και ομιλία από τον Μαρίνο Αλεξόπουλο, πτυχιούχο μηχανικό Πληροφορικής. Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των σχολείων του Κοπανακίου, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό κέρασμα φιλοξενίας στον πλάτανο, στον προαύλειο χώρο της εκκλησίας.

Τα ιστορικά γεγονότα

Κατά τον Απρίλιο του 1827 ο Ιμπραήμ πασάς με Τουρκοαραπάδες και Αλβανούς διασχίζει πάλι την Τριφυλία. Σκοτώνει, καίει και καταστρέφει τα πάντα. Στα Κοντοβούνια και στα Σουλιμοχώρια, στα χωριά της Αυλώνας και του Δωρίου, του Αετού και της Τριπύλης, του Σκληρού και της Ανδρίτσαινας οι Έλληνες είναι ακλόνητοι και με το καριοφίλι στο χέρι. Δεν προσκυνούν, δεν υποτάσσονται. Ο γενικός στρατιωτικός αρχηγός τους είναι ο Αθ. Γρηγοριάδης. Στα μέσα Απριλίου του 1827 τα ελληνικά στρατεύματα με 3.000 άνδρες είναι συγκεντρωμένα στην κορυφή του βουνού, βορείως του Κοπανακίου, όπου άλλοτε ήταν το χωριό Λάπι. Ο Ιμπραήμ ξεκινά από την περιοχή της Κυπαρισσίας με μεγάλη στρατιωτική δύναμη.

Φτάνοντας στην πεδινή περιοχή της Αγριλιάς, πλησίον του Κοπανακίου, στέλνει στους Τριφύλιους - Αρκαδίους την από 6η Απριλίου 1827 επιστολή, με την οποία προσπαθεί να κολακεύσει, να δώσει υποσχέσεις για πολλά δώρα και προνόμια, χωράφια και αξιώματα «άφεσιν και συγχώρεσιν» για ό,τι έχει γίνει… Ο γενικός στρατιωτικός αρχηγός και οι υποστράτηγοί του από το γενικό στρατόπεδο των Αρκάδων απαντούν στις 16 Απριλίου 1827 στον αρχιστράτηγο Ιμπραήμ πασά ότι «περιφρονούμε τα περί υποταγής προτάσεις σου, διότι είμαστε ορκισμένοι να ελευθερώσωμεν την κινδυνεύουσα πατρίδα μας διά πάσης θυσίας… σε περιμένομενπροθύμως διά να σε πολεμήσωμεν και να μάθης και πάλιν τι είναι Αρκαδίων τουφέκι…». Στις 22 Απριλίου 1827, στην κορυφή της Κουρόρας, γίνεται μάχη με μεγάλες απώλειες για τον Ιμπραήμ και 7 γενναίους μαχόμενους Λαπαίους.

Οι 7 Λαπαίοι που θυσιάστηκαν είναι οι Μίντζας, Μπούρας, Στέργιος, Τζανέτος, Πανοστάθης ή Πανούσης, Δίκος και Μαντζώρης.

Κ.Μπ.