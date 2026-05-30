Lois Lowry: "Μέτρησε τ' αστέρια"

Κοπεγχάγη, 1943. Η ζωή της Αννε-Μαρί Γιόχανσεν είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι: σχολείο, οικογένεια, ελλείψεις σε τρόφιμα και πάντοτε γύρω οι στρατιώτες των ναζί. Για την Αννε-Μαρί, η γενναιότητα είναι κάτι αφηρημένο· γενναίοι είναι οι ιππότες που σκοτώνουν δράκου στα παραμύθια που διηγείται στην Κίρστι, τη μικρή της αδελφή, πριν κοιμηθούν. Οταν ο γερμανικός στρατός ξεκινά την επιχείρηση "μετεγκατάστασης" όλων των Εβραίων της Δανίας, οι Γιόχανσεν αποφασίζουν να πάρουν στο σπίτι τους την Ελεν Ρόζεν, την καλύτερη φίλη της Άννε-Μαρί, λέγοντας στους ναζί ψέματα ότι το κορίτσι είναι η αδελφή της Άννε-Μαρί. Είναι όμως αυτό αρκετό για να ξεγελάσουν τους Γερμανούς; Και τι θα απογίνει η αληθινή οικογένεια της Έλεν, καθώς και όλοι οι Εβραίοι της Δανίας που κινδυνεύουν από τη φρικιαστική μηχανή θανάτου των ναζί;