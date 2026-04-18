Αθαν. Κοκκίνης - Πρόεδρος ΔΚ Φιγαλείας: Ανάγκη λήψης μέτρων για ασφαλή πρόσβαση στους καταρράκτες της Νέδας

Την άμεση λήψη διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφαλή πρόσβαση και αποκατάσταση των διαδρομών προς τους καταρράκτες της Νέδας, ζητά ο πρόεδρος της ΔΚ Φιγαλείας Αθανάσιος Κοκκίνης.

Με επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς Ηλείας και Μεσσηνίας επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα με καθιζήσεις και κατολισθήσεις συνθήκες που όπως αναφέρει «συνιστούν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των διερχομένων».

Αναλυτικά αναφέρει: «Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Φιγαλείας, και στο πλαίσιο της θεσμικής μου ευθύνης για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας ενός φυσικού προορισμού ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής σημασίας, σας γνωστοποιώ την ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις οδικές και πεζοπορικές προσβάσεις προς τους Καταρράκτες Νέδας.

Κατόπιν των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων και της διαρκούς επιβάρυνσης του εδάφους, έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες βλάβες στο οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια πρόσβασης από τις δύο διοικητικές πλευρές, ήτοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Μεσσηνίας. Ειδικότερα, παρατηρούνται κατολισθητικά φαινόμενα, καθιζήσεις, αποκοπή τμημάτων των διαδρομών και σοβαρή αποσταθεροποίηση του εδάφους, συνθήκες που συνιστούν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των διερχομένων.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση είναι ήδη γνωστή στις συναρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί η λήψη των αναγκαίων διοικητικών, προληπτικών και τεχνικών μέτρων, όπως η εγκατάσταση υποχρεωτικής ενημερωτικής σήμανσης, η προειδοποίηση των επισκεπτών, η προσωρινή αναστολή πρόσβασης στα επικίνδυνα σημεία και η έναρξη των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρό ζήτημα διοικητικής ευθύνης, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών χωρίς την αναγκαία πληροφόρηση και προστασία.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος ή τραυματισμού επισκέπτη λόγω της έλλειψης σήμανσης, της μη λήψης προληπτικών μέτρων ή της καθυστέρησης αποκατάστασης των επικίνδυνων σημείων, ενδέχεται να ανακύψουν αστικές, πειθαρχικές αλλά και ποινικές ευθύνες για κάθε συναρμόδια υπηρεσία ή αρμόδιο όργανο, εξαιτίας παράλειψης οφειλόμενων ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Δεδομένου ότι οι Καταρράκτες της Νέδας αποτελούν σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, υψηλής επισκεψιμότητας, με ουσιώδη συμβολή στην τοπική οικονομία, η περαιτέρω καθυστέρηση αντιμετώπισης του ζητήματος ενδέχεται να επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο στην ασφάλεια των επισκεπτών όσο και στην τουριστική εικόνα της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες κατά νόμο ενέργειές σας, και συγκεκριμένα για:

Την άμεση αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές και δασικές υπηρεσίες στα σημεία πρόσβασης των δύο νομών. Την άμεση τοποθέτηση υποχρεωτικής ενημερωτικής και προειδοποιητικής σήμανσης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε όλα τα σημεία εισόδου και διέλευσης. Την έκδοση προσωρινής διοικητικής πράξης περιορισμού ή απαγόρευσης πρόσβασης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Την προτεραιοποίηση των αναγκαίων τεχνικών έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου και των μονοπατιών. Τον διαπεριφερειακό συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών για την οριστική και ασφαλή αποκατάσταση της πρόσβασης.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων».

