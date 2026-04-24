Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων: Η διαφάνεια στην οικονομία δεν είναι πολυτέλεια - Είναι θεμέλιο της υγιούς επιχειρηματικότητας

Για δεκαετίες ολόκληρες η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στον έντυπο Τύπο αποτελούσε βασικό πυλώνα διαφάνειας στην ελληνική οικονομία.

Οι ισολογισμοί, τα αποτελέσματα χρήσης και τα πιστοποιητικά ελέγχου δεν ήταν απλώς τυπικές υποχρεώσεις, αλλά ουσιαστικά εργαλεία ενημέρωσης για τους συναλλασσόμενους, τους επενδυτές, τους πιστωτές, τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και την κοινωνία συνολικά.

Όμως στα χρόνια των μνημονίων, στο όνομα της «απλοποίησης» και της μείωσης του κόστους, η υποχρέωση αυτή καταργήθηκε. Αντικαταστάθηκε από την ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και, θεωρητικά, στις ιστοσελίδες των ίδιων των επιχειρήσεων. Στην πράξη, όμως, η αλλαγή αυτή δεν οδήγησε σε περισσότερη διαφάνεια, αλλά σε ένα εκτεταμένο και διαρκές έλλειμμα ουσιαστικής δημοσιότητας που όλοι το αναγνωρίζουν και όλοι το παραδέχονται.

Η εμπειρία της αγοράς είναι αποκαλυπτική: ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εταιρειών είτε δεν αναρτά εγκαίρως τα οικονομικά του στοιχεία είτε τα αναρτά ελλιπώς, είτε καθόλου. Ο έλεγχος είναι περιορισμένος, η πρόσβαση δύσκολη για όλους και αδύνατη για τον μέσο πολίτη και η πληροφορία, αντί να διαχέεται, συχνά «χάνεται» σε ψηφιακά μητρώα που δεν λειτουργούν ως πραγματικά μέσα δημοσιότητας.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό και σοβαρό. Από τη μία πλευρά, υπονομεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών και η εμπιστοσύνη στην αγορά. Από την άλλη, αποδυναμώνεται ο ρόλος του Τύπου ως θεσμικού εγγυητή της δημόσιας πληροφόρησης.

Ιδιαίτερα ο ημερήσιος περιφερειακός Τύπος, ο οποίος για πολλά χρόνια φιλοξενούσε τις δημοσιεύσεις αυτές, στερήθηκε ένα θεσμοθετημένο, νόμιμο και διαφανές έσοδο, που συνέβαλλε ουσιαστικά στη βιωσιμότητά του. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιφερειακά μέσα δοκιμάζονται σκληρά, η απώλεια αυτή δεν είναι απλώς οικονομική, είναι πλήγμα στην πολυφωνία, στην τοπική ενημέρωση και τελικά στη δημοκρατία.

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, αναγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής όσο και την ανάγκη αποκατάστασης της διαφάνειας στην οικονομική ζωή, ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία. Επεξεργάστηκε αναλυτική πρόταση, με τεκμηριωμένα πολιτικά και νομικά επιχειρήματα, για την επαναφορά της υποχρεωτικής δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. και ΕΠΕ, τουλάχιστον στον ημερήσιο περιφερειακό Τύπο.

Η πρόταση αυτή δεν στρέφεται κατά της ψηφιακής ενημέρωσης, ούτε αγνοεί το ΓΕΜΗ. Αντιθέτως, προτείνει ένα συμπληρωματικό και λειτουργικό πλαίσιο δημοσιότητας, όπου η πληροφορία δεν καταχωρίζεται απλώς, αλλά καθίσταται πραγματικά προσβάσιμη και ελέγξιμη από την κοινωνία.

Η διαφάνεια δεν είναι διοικητικό βάρος. Είναι θεμέλιο της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εμπιστοσύνης στην αγορά. Και ο έντυπος Τύπος, ιδίως ο περιφερειακός, δεν είναι κόστος, αλλά θεσμικός σύμμαχος της Πολιτείας στη διασφάλισή της.

Η συζήτηση για την επαναφορά της υποχρεωτικής δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων δεν αφορά μόνο τις εφημερίδες. Αφορά όλους όσοι πιστεύουν σε μια οικονομία με κανόνες, σε συναλλαγές με ασφάλεια και σε μια δημοκρατία που λειτουργεί με φως και όχι στο σκοτάδι.