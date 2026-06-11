Στο χώρο που προβλέπεται να γίνει το περιβαλλοντικό πάρκο: Εικόνα σκουπιδότοπου δίπλα στο Νέδοντα

Η υπόθεση του σημαντικού έργου του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα δεν προχωράει. Εχει κολλήσει στις μελέτες μετεγκατάστασης των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας στον προβλεπόμενο χώρο κοντά στη ΜΟΛΑΚ, που ...εκπονούνται εδώ και καιρό και κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσουν και πότε θα γίνει η μετεγκατάσταση. Κι ενώ ακόμα δεν έχει ανατεθεί καμία μελέτη για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, που αναμένεται να διαμορφωθεί από το Ανοιχτό Θέατρο έως το γήπεδο ποδοσφαίρου “Γεώργιος Λουκαρέας”.

Στο μεταξύ κι ενώ όλα αυτά βρίσκονται μεταξύ των συνεργείων και του γηπέδου, κάτω από την εντυπωσιακή γέφυρα του αυτοκινητόδρομου τα κλαδέματα και τα μπάζα δημιουργούν εικόνα σκουπιδότοπου και υποβάθμισης δίπλα στο Νέδοντα.

Τη Δευτέρα σε επίσκεψή μας στην περιοχή, τα κλαδέματα ήταν πάρα πολλά, σε ορισμένα σημεία το ύψος της ήταν μεγαλύτερο από άλλες φορές, ενώ μαζί με τα κλαδέματα υπήρχαν άχρηστα αντικείμενα, στρώματα κλπ., που δεν θα έπρεπε να είχαν εναποτεθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Δίπλα, είχαν ορθωθεί μεγάλοι όγκοι από μπάζα, από το έργο της κατασκευής της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον γειτονικό Αγιάννη Καρβούνη. Δίπλα τους και δύο μηχανήματα, που προφανώς χρησιμοποιούνται για το κατέβασμα και το στρώσιμο των μπάζων.

Την εικόνα εγκατάλειψης και περαιτέρω υποβάθμισης ενίσχυαν: α) Το γήπεδο “Γ. Λουκαρέας”, η λειτουργία του οποίου έχει σταματήσει εδώ και 2 χρόνια, από τον Ιούνιο του 2024, σε αναμονή έργου βελτίωσής του και αλλαγής του πλαστικού τάπητα και β) τα χορτάρια που έχουν μεγαλώσει και μπαίνουν μέσα στον δρόμο προς και από το Πεδίο Βολής.

Γ.Σ.