Ο 52χρονος βρισκόταν σε κτήμα του και εκτελούσε γεωργικές εργασίες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το τρακτέρ του ανετράπη και τον καταπλάκωσε.
Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά μιας και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σημειωθεί πως ο άτυχος 52χρονος εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, ενώ η τοπική κοινωνία της Τρίπολης είναι συγκλονισμένη από τον ξαφνικό χαμό του.
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026 18:03
52χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στο Παρθένι Αρκαδίας
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο χωριό Παρθένι Αρκαδίας, όταν ένας άνδρας 52 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε.
Ο 52χρονος βρισκόταν σε κτήμα του και εκτελούσε γεωργικές εργασίες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το τρακτέρ του ανετράπη και τον καταπλάκωσε.
