52χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στο Παρθένι Αρκαδίας

Ο 52χρονος βρισκόταν σε κτήμα του και εκτελούσε γεωργικές εργασίες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το τρακτέρ του ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά μιας και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σημειωθεί πως ο άτυχος 52χρονος εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, ενώ η τοπική κοινωνία της Τρίπολης είναι συγκλονισμένη από τον ξαφνικό χαμό του.

