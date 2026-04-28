Μεσσηνία: Μετά τις μηχανές πρόβλημα τώρα και με τα αυτοκίνητα: Η έλλειψη πινακίδων “πάγωσε” την αγορά

Μετά τις πινακίδες κυκλοφορίας για μηχανές που δεν υπήρχαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, εδώ και δύο εβδομάδες σχεδόν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Μεσσηνία, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και προφανώς και σε άλλες Περιφέρειες στην επαρχία της χώρας, με την έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για αυτοκίνητα.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά αυτοκινήτων, μας επισήμαναν Ελληνες της διασποράς με επιστολή διαμαρτυρία τους κι επιβεβαιώσαμε με ενημέρωσή μας από πηγές της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον, η Διεύθυνση δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, καθώς οι λίγες πινακίδες που υπάρχουν, διοχετεύονται στη μεγάλη αγορά της Αθήνας.

Το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαγωνισμός του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθειά τους, για όλη την χώρα κηρύχθηκε άγονος και με απευθείας ανάθεση έγινε η προμήθεια μη επαρκούς αριθμού πινακίδων.

Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες καταλαβαίνουν τον κόσμο που έχει δίκιο και διαμαρτύρεται, όμως, εκτιμάται ότι το υπουργείο, με βάση τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, θα προμηθεύσει με 900 πινακίδες τη Μεσσηνία την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Οσον αφορά τις πινακίδες κυκλοφορίας για μηχανές, το σοβαρό πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί γι’ αυτήν την περίοδο και στη Διεύθυνση Μεταφορών Μεσσηνίας υπάρχουν πινακίδες για έναν με δύο μήνες.

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Στην επιστολή διαμαρτυρίας, Ελληνες ομογενείς από τη Φλόριδα σημειώνουν:

Αξιότιμοι κύριοι,

Ως Έλληνες της διασποράς εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας για την απαράδεκτη και παρατεταμένη δυσλειτουργία, που αφορά την έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα αλλά και Ι.Χ. αυτοκίνητα στη Μεσσηνία και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Εδώ και 3,5 μήνες, η αγορά έχει ουσιαστικά παραλύσει. Ομογενείς που επένδυσαν σε αγορά οχημάτων, για να εξυπηρετηθούν κατά την περίοδο του Πάσχα, βρίσκονται εγκλωβισμένοι, χωρίς να έχουν παραλάβει τα οχήματά τους, καθώς η αρμόδια υπηρεσία δηλώνει αδυναμία χορήγησης πινακίδων. Η ίδια η διοίκηση παραδέχεται ότι το πρόβλημα οφείλεται σε ανεπάρκεια προμηθειών από το Υπουργείο, είτε λόγω καθυστερήσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες είτε λόγω έλλειψης υλικών.

Η αποστολή ελάχιστων πινακίδων, όπως συνέβη πρόσφατα, αποτελεί προσχηματική κίνηση που δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, η απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για προσωρινά έγγραφα κυκλοφορίας – λύση που έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν – επιδεινώνει την κατάσταση, αποκαλύπτοντας έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης.

Το πρόβλημα δεν είναι τοπικό. Πλήττει άμεσα και τους Έλληνες του εξωτερικού που στηρίζουν την οικονομία της χώρας με τις επενδύσεις και την παρουσία τους. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας διοίκησης αναποτελεσματικής, που αδυνατεί να διαχειριστεί ακόμη και στοιχειώδεις λειτουργίες.

Ως Έλληνες της Διασποράς ΗΠΑ απαιτούμε:

Άμεση και πλήρη αποκατάσταση της προμήθειας και διανομής πινακίδων για όλα τα οχήματα. Θέσπιση άμεσης λύσης με προσωρινά έγγραφα κυκλοφορίας μέχρι την οριστική επίλυση. Συγκεκριμένη και δεσμευτική ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται και στον Πρωθυπουργό της χώρας, με την απαίτηση για άμεση παρέμβαση. Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση εκθέτει τη δημόσια διοίκηση, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και προκαλεί σοβαρή ταλαιπωρία και οικονομική ζημία”.

Γ.Σ.