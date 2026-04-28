Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ μεθαύριο Τετάρτη 29 Απριλίου, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ. θα σημειωθεί διακοπή στη Χώρα, στην περιοχή Καρόλου Μπλέγκεν και Αγίου Νικολάου.

Ακολούθως, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη Χώρα, στην περιοχή Λυκοβούνι.

Την ίδια χρονική ζώνη, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ., διακοπή θα σημειωθεί και στους Γαργαλιάνους, στην περιοχή Μπασίκου – Βιοενέργεια.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και η ηλεκτροδότηση να αποκατασταθεί ακόμη και νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Για λόγους ασφαλείας, οι πολίτες θα πρέπει να θεωρούν ότι τα δίκτυα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση κατά τη διάρκεια των εργασιών.