Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για υποβάθμιση Ταϋγέτου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση της περιοχής του Ταϋγέτου, πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη, στις 10 το πρωί, στην Καλαμάτα, στον Κόμβο του Ανοιχτού Θεάτρου, πάνω από την Κεντρική Αγορά της πόλης, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και κάτοικοι των χωριών Νέδουσας, Αλαγονίας, Πηγών, Αρτεμισίας, Λαδά και Καρβελίου.

Ζητούν “να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το κεντρικό κράτος”, καθώς, όπως τονίζουν, “κρατούν τον δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης «επισήμως κλειστό» με εντολή της Τροχαίας, ενώ υπάρχει ήδη προσωρινή αποκατάσταση”.

Την περασμένη Παρασκευή, 24 Απριλίου, εκπρόσωποι των χωριών του Ταϋγέτου, παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου, στον Κόμβο Σπάρτης του αυτοκινητοδρόμου (έξοδος για Στρατόπεδο), εκφράζοντας τη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή τους και καλώντας τους πολίτες της Καλαμάτας σε συμπαράσταση.

Σε ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και κάτοικοι των χωριών Νέδουσας, Αλαγονίας, Πηγών, Αρτεμισίας, Λαδά και Καρβελίου σημείωναν ότι “αποτελεί πρόκληση η ταμπέλα στον «κόμβο της Σπάρτης» που ενημερώνει ότι η εθνική οδός είναι κλειστή. Αποτελεί πρόκληση η επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας Καλαμάτας και Σπάρτης ότι «ο δρόμος δεν περνάει». Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόσβαση σε όλο το μήκος της εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, ότι υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα χωριά της Αλαγονίας”.

Και δήλωναν ότι απαιτούν: “1. Οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία κατασκευαστικά, τεχνικά και νομικά μέτρα, ώστε να υλοποιηθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις. 2. Άμεση βελτίωση του κεντρικού δρόμου Καλαμάτας – Σπάρτης, που εξυπηρετεί όλα τα χωριά του Ταϋγέτου. Οι «σημειακές παρεμβάσεις» δεν αλλάζουν ριζικά την κατάσταση σε έναν δρόμο με χάραξη του 1920. Άμεσα απαιτείται νέα ασφαλτόστρωση. Τοποθέτηση κάθετων φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων (Rockfall Catch Fences / Barriers). Αποστραγγιστικά έργα και συνολική τεχνική παρέμβαση. Να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση και οι διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης για νέα χάραξη, η οποία θα παρακάμπτει τα πρώτα χιλιόμετρα και θα καταλήγει στα Διπόταμα. 3. Ολοκληρωμένα έργα θωράκισης, με ευθύνη του Δήμου ή όποιου άλλου αρμόδιου, σε όλο το δίκτυο των χωριών του Ταϋγέτου, βάσει του πορίσματος του ΙΓΜΕ: Επενδεδυμένες τάφροι με χαμηλό τοίχο πόδας. Κατασκευή επαρκών οχετών. Συστηματικός καθαρισμός και συντήρηση απορροής ομβρίων. Σταθεροποίηση πρανών και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις 4. Να διασφαλιστεί η δυνατότητα απασχόλησης εργατών γενικών καθηκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμπεριλαμβανομένης της χειμερινής περιόδου. 5. Πλήρης αποζημίωση για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. 6. Πλήρης αποζημίωση όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων (εστίαση, τουρισμός, τοπικοί παραγωγοί) στις κοινότητες που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την απώλεια εισοδήματος λόγω αποκλεισμού και πτώσης της επισκεψιμότητας. 7. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για τις πληττόμενες επιχειρήσεις τουλάχιστον έως το τέλος του 2026. 8. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για όλους τους δημότες των έξι χωριών του Ταϋγέτου, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης”.