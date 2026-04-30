Εργατική Πρωτομαγιά: Απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, στο ξενοδοχείο “Rex”, για την αυριανή συγκέντρωση, στάλθηκαν μηνύματα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και καταδίκης των πολέμων και των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς επισήμανε ότι “η 1η Μάη είναι η μέρα που τιμάμε αυτούς που αγωνίστηκαν για να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, για να υπάρχει 8ωρο για τους εργαζόμενους”. Και παρατήρησε πως “πρέπει να ανατραπεί η πολιτική που μαραζώνει τη δημόσια διοίκηση, τις υπηρεσίες μας και δημιουργεί προβλήματα”. Η αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Βασιλική Τσιγώνια σημείωσε ότι “οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στηρίζουμε καθημερινά το ΕΣΥ κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Με τη συμμετοχή μας στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στα συλλαλητήρια στέλνουμε μήνυμα ενότητας, διεκδίκησης και υπεράσπισης της δημόσιας υγείας, αλλά και αναγνώρισης της προσφοράς όλων των εργαζομένων”. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας Παναγιώτης Καράμπελας, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως “θέλουμε να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας υποχρεωτικές, με κάθε μέρα δουλειά και ένσημο. Μεροκάματα που να καλύπτουν τις ανάγκες μας και συνθήκες ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για να μην σκοτωνόμαστε”.

Ο γ.γ. του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Παναγιώτης Μερτίκας παρατήρησε ότι “οι απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Μάη μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής που για τα κέρδη μιας χούφτας μεγάλων επιχειρήσεων, τσακίζει τις ζωές μας. Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Να διεκδικήσουμε να ικανοποιηθούν τα δίκαια εργασιακά και συνδικαλιστικά αιτήματά μας”. Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά επισήμανε πως “140 χρόνια μετά το Σικάγο ζούμε σε άθλιες συνθήκες, σε συνθήκες πολεμικών ανταγωνισμών, ακραίας εκμετάλλευσης των εργαζομένων με το 13ωρο, της φτώχειας της ανεργίας, των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης όλων των κοινωνικών αγαθών, της υγείας και της παιδείας”. Κι επέκρινε την κυβέρνηση, που “μας καλεί να σφίγγουμε το ζωνάρι, για να μπορεί να ξοδεύει τα χρήματα του προϋπολογισμού για τις πολεμικές δαπάνες και τους πολεμικούς εξοπλισμούς”. Ο γ.γ. του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας Γιάννης Λαγογιάννης υπογράμμισε ότι “η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι μια ακόμα μέρα αργίας και ξεκούρασης μετά την εντατικοποίηση και τις ατελείωτες ώρες δουλειάς. Αλλά μια απεργιακή μάχη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διεκδικήσεις: Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους παλεύουμε για 7ωρο- πενθήμερο35ωρο! Υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας”. Ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γιώργος Κανέλης ανέφερε ότι “η Πρωτομαγιά είναι η μέρα που η εργατική τάξη υψώνει το ανάστημά της απέναντι στην εκμετάλλευση” και σημείωσε: “Η εργατική τάξη και τα σωματεία της στέλνουν σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν πρόκειται να ζήσουμε με ψίχουλα. Διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις πάνω από τον πληθωρισμό. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο”.

Συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας για την Εργατική Πρωτομαγιά, στις 10.30 το πρωί, μπροστά από το κτήριό του, θα συμμετέχουν η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και η Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας. Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργος Καπερώνης απευθύνει κάλεσμα στο Δ.Σ. και στα σωματεία της δύναμής της για συμμετοχή στην εκδήλωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στο Εργατικό Κέντρο. Η Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας δηλώνει ότι θα συμμετέχει στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, στο Εργατικό Κέντρο, καλεί “τους συνταξιούχους να παραβρεθούν, τιμώντας όλους τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της τάξης μας που πάλεψαν για καλύτερες συνθήκες δουλειάς” και διευκρινίζει: Τ”ους εργάτες του Σικάγο που το 1886 ξεσηκώθηκαν, διεκδικώντας το 8ωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Τους λιμενεργάτες της πόλης μας που το 1934 στις 9 Μάη δέχτηκαν τα πυρά, αγωνιζόμενοι για το μεροκάματο. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει άμεση λύση στα προβλήματα εργαζομένων και των συνταξιούχων που παραμένουν άλυτα”.