Μεσσηνία: Το θερινό ωράριο των πρατηρίων υγρών καυσίμων

Το ωράριο λειτουργίας και το πρόγραμμα εκ περιτροπής διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Μεσσηνία για τη θερινή περίοδο από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 καθορίστηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων είναι ελεύθερο, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική εκ περιτροπής λειτουργία τόσο κατά τις νυχτερινές ώρες όσο και τις Κυριακές και αργίες. Ειδικότερα, κατά τη νυχτερινή λειτουργία τα πρατήρια που συμμετέχουν στο σύστημα εκ περιτροπής θα καλύπτουν το 10% του συνόλου και θα λειτουργούν από τις 10.30 μ.μ. έως τις 6 π.μ., με ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας δύο ωρών. Αντίστοιχα, για τις Κυριακές και αργίες προβλέπεται εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία για το 25% των πρατηρίων, με ωράριο από τις 6 π.μ. έως τις 10.30 μ.μ.

Στο σύστημα συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα πρατήρια που διαθέτουν αυτόματους πωλητές, ενώ οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα λειτουργίας. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επισύρει κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.