Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Μεσσηνίας στην πανελλαδική απεργία

Οι εργαζόμενοι και στον ΕΦΚΑ της Μεσσηνίας ζητούν την άμεση πρόσληψη προσωπικού, την ουσιαστική ενίσχυση των υποκαταστημάτων και ολοκληρωμένες υπηρεσίες φύλαξης σε όλες τις μονάδες του Φορέα. Αναλυτικά, σε χθεσινές δηλώσεις της η Κανέλλα Παπαδάκου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας και οργανωτική γραμματέας στο Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, παρουσία του ταμία του Συλλόγου Κώστα Γιαμαρέλου, σημείωσε: “Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που εξήγγειλε η Ομοσπονδία μας, ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, με αφορμή τη δολοφονική απόπειρα που έγινε χθες σε βάρος συναδέλφου μας υπαλλήλου σε υποκατάστημα Κεραμεικού του ΕΦΚΑ. Είμαστε τυχεροί που σήμερα απεργούμε και δεν θρηνούμε ανθρώπινη ζωή είτε συναδέλφου είτε πολίτη. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο και του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Είναι άξιο λόγου και απορίας πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης να εισέρχεται σε δύο δημόσιες υπηρεσίες με όπλο και να μην γίνεται αντιληπτός μέχρι να το χρησιμοποιήσει. Οι υπάλληλοι είμαστε αφημένο στο έλεός μας. Ζητάμε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για το σύνολο των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που εισέρχονται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο.

Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ δεχόμαστε συχνά περιστατικά λεκτικής βίας και έντονης πίεσης από πολίτες, οι οποίοι δικαιολογημένα αγανακτούν. Η αγανάκτηση, όμως, της κοινωνίας συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική πίεση που βιώνει η χώρα και την οποία τελικά επωμιζόμαστε όλοι. Είναι απαράδεκτο, όμως, αυτή η ένταση να εκτονώνεται πάνα στους εργαζόμενους των υπηρεσιών”. Η πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ τόνισε ότι “οι υπάλληλοι εφαρμόζουμε νομοθεσίες, που δεν διαμορφώνουμε εμείς. Εχουμε υποχρέωση, όμως, και να τις υλοποιούμε και να τις επικοινωνούμε στους πολίτες, ακόμα και αν αυτές δεν είναι προς όφελός τους. Ταυτόχρονα, η κατάσταση στον ΕΦΚΑ είναι οριακή. Ο ΕΦΚΑ λειτουργεί χάρις στο φιλότιμο των εργαζομένων. Η υποστελέχωση είναι δραματική. Ενδεικτικά στο νομό Μεσσηνίας περίπου το 8% των υπαλλήλων συνταξιοδοτείται κάθε χρόνο κι έχουν να πραγματοποιηθούν προσλήψεις εδώ και 13 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα λειτουργούμε με λιγότερο από το μισό προσωπικό σε σχέση με το παρελθόν και μάλιστα υπό πολύ αυξημένες αρμοδιότητες και γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάμε την άμεση πρόσληψη προσωπικού και την ουσιαστική ενίσχυση των υποκαταστημάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες φύλαξης σε όλες τις μονάδες του Φορέα. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο ότι οι εργαζόμενοι δεν είμαστε απέναντι στους πολίτες. Δίνουμε καθημερινό αγώνα για να τους εξυπηρετήσουμε μέσα από ένα σύστημα που μας ξεπερνά και δεν μπορεί, όμως, η εργασία μας να συνοδεύεται από φόβο. Απαιτούμε ασφάλεια, σεβασμό και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας”. Τέλος, η κ. Παπαδάκου ενημέρωσε ότι χθες “έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας προς τη διευθύντρια της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Μεσσηνίας που καταθέσαμε ένα ψήφισμα που εξέδωσε ο Σύλλογος με ομόφωνη απόφαση, καταθέτοντας αυτά τα αιτήματα και παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, ώστε να μεταφερθούν αυτά και προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ”.