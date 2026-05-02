Μερική άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στον Ταΰγετο μετά τις κινητοποιήσεις κατοίκων και επαγγελματιών

Σε θετική εισήγηση για μερική άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, μετά τις παρεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο του Ταϋγέτου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η άρση της απαγόρευσης για οχήματα άνω των 5 τόνων στο τμήμα από την Καλαμάτα έως το Τουριστικό – Σιλίμποβες (ΧΘ 38+500), ενώ εισηγείται ταυτόχρονα η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα από Τουριστικό – Σιλίμποβες έως τα όρια της ΠΕ Μεσσηνίας, καθώς και η απαγόρευση για βαρέα οχήματα στο σύνολο της διαδρομής.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα οχήματα με αφετηρία την Καλαμάτα και προορισμό τις τοπικές κοινότητες του Μεσσηνιακού Ταϋγέτου θα κινούνται κανονικά μέσω της 82ης Εθνικής Οδού.

Η εισήγηση ακολουθεί την προσωρινή αποκατάσταση καθιζήσεων του οδοστρώματος στη δεύτερη κατολίσθηση του Ταϋγέτου, στη θέση ΧΘ 26+050, που υλοποιήθηκε από τον ανάδοχο του έργου συντήρησης και οδικής ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης νέου αντιολισθηρού τάπητα σε τμήματα της 82ης Εθνικής Οδού στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, στο πλαίσιο εργολαβίας προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, εκτός από τον ασφαλτοτάπητα, καθαρισμούς τάφρων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμανση, ενώ για την περιοχή εκτιμάται ότι ο νέος τάπητας θα ξεπεράσει τα 4 χιλιόμετρα.