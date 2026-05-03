Πρόβλημα αποτύπωσης δρόμων της Βέργας στο κτηματολόγιο

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “όπως διαφαίνεται σε φωτογραφία από την επίσημη ιστοσελίδα κτηματολόγιο στην περιοχή της Βέργας, αλλά πιθανώς και σε άλλες, διαπιστώθηκε ότι υφιστάμενοι δρόμοι, οι οποίοι περιγράφονται στα συμβόλαια των κατοίκων, δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο” και υποστηρίζει: “Γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχουν ΚΑΕΚ, που συνεπάγεται δεν θα αναγνωρίζονται στο μέλλον ως δρόμοι. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις το δημόσιο χάνει την εξουσία από τους δρόμους, εφόσον δεν τους αποτυπώνει, αφετέρου δε οι ιδιοκτήτες θα χάσουν το δικαίωμα οικοδόμησης σε περίπτωση που τα αγροτεμάχια εφάπτονται σε δρόμους, που δεν έχουν αποτυπωθεί και κανένα ΚΑΕΚ. Πρέπει οι τοπικές κοινότητες σε συνεργασία με τους κατοίκους και τον Δήμο να προβούν σε διόρθωση των μη αποτυπωμένων δρόμων, όχι μόνο για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για να μην χαθούν περιουσίες που έχουν αγοραστεί για οικόπεδα και όχι για χωράφια. Ειδικά στην Βέργα, όπου οι εμπορικές τιμές πώλησης άγγιξαν κάποτε τα 70.000 ευρώ το στρέμμα. Ήδη οι πρώτες αιτήσεις διόρθωσης κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας. Το θέμα δημοσιοποιείται για ενεργοποίηση των κατοίκων της Βέργας και των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα λάθη υπεύθυνος είναι ο μελετητής που ορίστηκε από το Κτηματολόγιο αλλά και πληρώθηκε για να αποτυπώσει τα νόμιμα τα υφιστάμενα μονοπάτια και λοιπούς δρόμους προ του 1923 και όχι να τα παραλείψει.