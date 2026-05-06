eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 06 Μαϊος 2026 11:56

Συνεχίζεται η νοσηλεία της 11χρονης που τραυματίστηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

Γράφτηκε από

Συνεχίζεται η νοσηλεία της 11χρονης που τραυματίστηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

Premium Strom

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισσίας.

Η μαθήτρια δημοτικού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα μιας και είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό της πόδι, με την μετεγχειρητική της πορεία να εξελίσσεται ομαλά.
Η 11χρονη τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της στην Κυπαρισσία, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση από τον τραυματισμό της θα επέλθει ύστερα από αρκετές εβδομάδες σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς. Να θυμίσουμε πως η 11χρονη χτυπήθηκε στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε μια συνομήλικη της.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις