Συνεχίζεται η νοσηλεία της 11χρονης που τραυματίστηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

Η μαθήτρια δημοτικού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα μιας και είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό της πόδι, με την μετεγχειρητική της πορεία να εξελίσσεται ομαλά.

Η 11χρονη τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της στην Κυπαρισσία, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση από τον τραυματισμό της θα επέλθει ύστερα από αρκετές εβδομάδες σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς. Να θυμίσουμε πως η 11χρονη χτυπήθηκε στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε μια συνομήλικη της.

Κ.Ηλ.