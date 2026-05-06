Αδεια για γεώτρηση ύδρευσης στη Μικρή Μαντίνεια

Την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, ανόρυξης γεωτρήσεων για υδρευτική χρήση, στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη Μικρή Μαντίνεια, στη θέση “Μαντίνεια Υψηλή Ζώνη” και στη Βέργα, στη θέση “Αγριώματα Βέργας”, ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στις αποφάσεις επισημαίνεται ότι “η συνολική ποσότητα ύδατος που θα χορηγηθεί τελικά, για να καλύψει τις ανάγκες σε ύδρευση της Μαντινείας και των γύρω οικισμών, καθώς και της πόλης της Καλαμάτας, αντίστοιχα θα καθορισθεί στην Άδεια Χρήσης Νερού, μετά την αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του έργου που θα υποβληθούν με την τελική υδρογεωλογική έκθεση”.

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε έναν χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης άδειας.

