Αναφορά δημοτών στην Πολεοδομία: “Αγνώστου ιδιοκτήτη το ακίνητο του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας”

“Το ακίνητο στο οποίο έχει ανεγερθεί το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας είναι αγνώστου ιδιοκτήτη”, τονίζουν σε αναφορά – αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου οι δημότες Νίκος Τζάννες, Κανέλλα Πουλή – Τζάννε και Γιώργος Θ. Μπένος.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι “στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 360883312005 και στο οποίο έχει ανεγερθεί το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, αναγράφεται ότι το εμβαδόν του είναι 5.195 τ.μ. και η κυριότητά του ανήκει κατά 100/100 σε άγνωστο ιδιοκτήτη!”.

Και για τον λόγο ότι “από το κτηματολογικό φύλλο του ως άνω ακινήτου προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς, ότι η Διοίκηση αδράνησε και δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της να δηλώσει το ακίνητο στο Εθνικό Κτηματολόγιο”, ζητούν “η Διοίκηση να επιμεληθεί, ώστε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο να εγγραφεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 360883312005 στο οποίο έχει ανεγερθεί και στεγάζεται από το έτος 2000 το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας”.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ίδιοι δημότες έχουν καταθέσει ένσταση στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 1085, στην περιοχή της Αγιάννας, κοντά στο ρέμα “Καραμπογιάς”, στον δρόμο προς το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Σε αυτήν υποστηρίζουν ότι η απόφαση τροποποίησης δεν είναι νόμιμη, διότι πριν από αυτή έπρεπε να έχει διενεργηθεί η οριοθέτηση του ρέματος “Καραμπογιάς”.

Γ.Σ.