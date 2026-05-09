Ενα σοβαρό τροχαίο τον Απρίλιο στους δρόμους της Μεσσηνίας

Τα αποτελέσματα και τις δράσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας για τον Απρίλιο ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον περασμένο μήνα στους πέντε νομούς της Περιφέρειας σημειώθηκαν 16 τροχαία ατυχήματα με 22 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 4 νεκρούς, δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με 5 σοβαρά τραυματίες και 10 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 13 ελαφρά τραυματίες.

Από αυτά στους δρόμους της Μεσσηνίας σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο με τρεις σοβαρά τραυματίες και δύο ελαφρά τροχαία με τέσσερις ελαφρά τραυματίες.

Το σοβαρό τροχαίο είναι αυτό που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου στον Αγιο Φλώρο μεταξύ αυτοκινήτου που οδηγούσε 21χρονος Ρομά και 55χρονος οδηγός.

Τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς απεβίωσε ο ένας από τους τρεις 21χρονους Ρομά που ήταν στο ένα αυτοκίνητο, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η παραβίαση προτεραιότητας και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Απρίλιο συγκροτήθηκαν 510 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 10.119 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 65 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 1.839 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 1.114 για υπερβολική ταχύτητα, 160 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 157 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 157 για Κ.Τ.Ε.Ο., 55 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 51 για αντικανονικό προσπέρασμα, 46 για παραβίαση σηματοδότη, 26 για παραβίαση προτεραιότητας, 25 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 23 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 17 για αντικανονικούς ελιγμούς και 8 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.

(Φωτογραφία αρχείου)