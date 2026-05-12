Κυπαρισσία: Υποστελέχωση υπηρεσιών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο επίκεντρο της χθεσινής περιοδείας της ΑΔΕΔΥ

Αυτό που επισημάνθηκε με την ολοκλήρωση της περιοδείας σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της πόλης, είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών γεγονός που έχει αντίκτυπο τόσο στους εργαζόμενους που τους φέρνει σε εξάντληση, αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη για μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες αυξήσεις.

Τέλος απεύθυναν κάλεσμα στους εργαζόμενους για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση αλλά και στους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα τους.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, Γιώργος Φαββατάς μεταξύ άλλων σημείωσε: «Συζητάμε με τους συναδέλφους, ενημερώνουμε κι ενημερωνόμαστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις μαζικές κινητοποιήσεις στην απεργία στις 13 του μηνός γιατί τα προβλήματα, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια είναι δυσεπίλυτα για τον Δημόσιο τομέα. Η έλλειψη προσωπικού, η μείωση του μισθού και όλο αυτό που συναντάμε τα τελευταία χρόνια στο Δημόσιο τομέα έχει φέρει σε εξάντληση του εργαζόμενους αλλά και την εξυπηρέτηση προς τους πολίτες. Γι’ αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει τα αιτήματα των εργαζομένων, όπως είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός, να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες, να γίνουν άμεσα προσλήψεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Ο αγώνας της ΑΔΕΔΥ και του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας θα συνεχιστεί μέχρι να λυθούν τα προβλήματα τα οποία όπως είπα και πριν, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι δισεπίλυτα για τους εργαζόμενους και για τις υπηρεσίες».

Το μέλος της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ Γιώργος Πετρόπουλος, σημείωσε «με αφορμή την απεργία της 13ης Μαΐου είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε δημόσιες υπηρεσίες της Κυπαρισσίας, η κοινή διαπίστωση που έχουμε είναι η δραματική υποστελέχωση. Υποστελέχωση που σε άλλες περιπτώσεις επηρεάζει την παραγωγική δραστηριότητα του νομού, όπως παράδειγμα η πολύ μεγάλη υποστελέχωση των ΔΑΟΚ που επισκεφθήκαμε στην αρχή της επίσκεψής μας εδώ πέρα, έως και τη ζωή των ανθρώπων της περιοχής, αναφερόμαστε στις τρομακτικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Αυτά είναι μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα ο νομός. Ταυτόχρονα, ένα από τα βασικά αιτήματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε και θέλουμε να συναντηθούμε με τους εργαζόμενους είναι το ζήτημα των μισθών, οι οποίοι πια έχουν φτάσει στο έσχατο σημείο της επιβίωσης. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, υφίστανται συνεχείς μειώσεις στην αγοραστική τους δύναμη, που καθιστούν πλέον την κατάσταση υπαρξιακή. Γι’ αυτούς τους λόγους καλούμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση στις 13 του μήνα έτσι ώστε να απαιτήσουμε άμεση λύση στα προβλήματα, τόσο στα μισθολογικά, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και κυρίως στην επαρκή στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη».

Το μέλος της Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ, Παντελής Βαϊνάς, τόνισε μεταξύ άλλων: «Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ακριβώς αυτό που προβάλλεται σήμερα συνολικά για το Δημόσιο απόλυτη φτωχοποίηση και από την άλλη, ιδιωτικοποιήσεις, εκχώρηση υπηρεσιών και αγαθών από το Δημόσιο και φόβος και πειθάρχηση για τον δημόσιο υπάλληλο. Η απεργία στις 13 είναι πια, αν θέλετε, όχι μόνο μορφή αγώνα αλλά κραυγή αγωνίας, απόγνωσης και θυμού των δημοσίων υπαλλήλων. Ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας πια, με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για το ενοίκιο, ειδικά σε νεοδιοριζόμενους συναδέλφους, χωρίς τον 13ο και 14ο μισθό, με την ακρίβεια στα ύψη. Ζουν σε υπηρεσίες υποστελεχωμένες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με ανικανότητα ή μη προσέλευση εργαζομένων για πρόσληψη. Έχουν να κάνουν με στρατηγική επιλογή διάλυσης Υγείας, Παιδείας, Υπηρεσιών. Εκχώρηση, όπως σας είπαν πριν, σε ιδιώτες, σε εργολάβους, υπηρεσιών και αγαθών και από την άλλη, έναν δημόσιο υπάλληλο που κάτω από την πίεση της φτώχειας, των ιδιωτικοποιήσεων, της υπέρογκης δουλειάς που πρέπει να βγάλει γιατί δεν έχει προσωπικό μια υπηρεσία, θα πρέπει να φοβάται. Να φοβάται τον προϊστάμενο, να φοβάται το κράτος. Να αισθάνεται ότι θα είναι ο αυριανός ή η αυριανή Τυχεροπούλου, που αν αποκαλύψει κάτι θα συρθεί στα δικαστήρια. Αυτό είναι το μοτίβο που υπάρχει σήμερα στο Δημόσιο, γι’ αυτό και η απεργία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Καλούμε τους εργαζόμενους να απεργήσουν, αλλά και τον κόσμο, το λαό, τους πολίτες εδώ του Δήμου, να στηρίξουν τους δημόσιους υπαλλήλους, για να μπορεί να έχει σχολεία, να μπορεί να έχει νοσοκομεία, κανονικά νοσοκομεία και η Κυπαρισσία, να μπορεί να έχει υπηρεσίες που να είναι στελεχωμένες».

Τέλος το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Παθολογικής Κλινικής, Δήμητρα Καμαργιαννάκη, αφού χαιρέτισε την πρωτοβουλία της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ υπογράμμισε: «Η ανάγκη αποσύνδεσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας από τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, δηλαδή από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, δεν αποτελεί απλώς ένα διοικητικό αίτημα. Αποτελεί μια ουσιαστική και ιστορική ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας στη δυτική Μεσσηνία και στις όμορες περιοχές της Ηλείας. Η επαναφορά, αυτόν ζητάμε εμείς , του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας, όπως ίσχυε πριν από το 2012, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ».

