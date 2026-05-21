Καλαμάτα: Κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο Πάρκο Λιμενικού! (βίντεο)

Κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο Πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας και το Λιμεναρχείο της πόλης απέκλεισε, σήμερα, τον χώρο με πλαστικές ερυθρόλευκες κορδέλες.

Στις εισόδους του Πάρκου όπου υπάρχουν οι κορδέλες, το Λιμεναρχείο αναγράφει: “Απαγορεύεται η είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών (κουρούνες) με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους”.

Οπως ενημερωθήκαμε από το Λιμεναρχείο, κουρούνες επιτέθηκαν σε πολίτες, χτυπώντας τους με τις φτερούγες ή δημιουργώντας τους ακόμα και καρούμπαλα στο κεφάλι. Και αυτό γιατί βρίσκονται σε περίοδο ωοτοκίας και τα μικρά πτηνά στην προσπάθειά τους να βγουν από τη φωλιά και να πετάξουν, πέφτουν και οι μαμάδες κουρούνες, επιτίθενται στους διερχόμενους ανθρώπους για να τα προστατεύσουν.

Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά φέτος μπορεί να είναι πιο έντονο.

