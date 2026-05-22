“Ο «Επόμενος Σταθμός» στην Καλαμάτα: Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη” - Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή οι τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός» στην Καλαμάτα: Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη”, που πραγματοποιούνται στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα “Ορίζοντας Γεγονότων”, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας, τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και την Αέναον ΚοινΣΕπ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, την ενεργοποίηση ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης και σήμερα άνοιξε τις πύλες της με εγκαίνια θεματικής εικαστικής έκθεσης.

Το Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα “Αρμονία”, πραγματοποιείται ανοιχτή συζήτηση, με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός»: Διασταυρώσεις του παρελθόντος με το μέλλον”, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκαταλελειμμένων υποδομών.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση “Γραμμές που δεν πρέπει να σβηστούν από τους χάρτες: Μία πολιτιστική διαδρομή με την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου, από την Παναγιώτα Κουράκλη, διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Παναγιώτης Λύρας, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Ηλίας Νταίβις, πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. Βασίλης Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Δήμου Αθηναίων. Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος ΠEΠE, μέλος διοίκησης / Εκτελεστικής Eπιτροπής ΓΣEE. Βασίλης Zαβογιάννης, γενικός γραμματέας Σωματείου Hellenic Train, μέλος προεδρείου ΠOΣ.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με μουσικές συναυλίες (Απλοί Θεατές, Spark of fire, Ορχήστρα των κρυστάλλων, dj sets NIKolaS / Crystal Orchestra).

Την Κυριακή 24 Μαΐου κορυφώνεται το τριήμερο με τη συμμετοχή της χορωδίας “Αρμονία” και το θεατρικό δρώμενο “Περιμένοντας”, που παρουσιάζεται από φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Χριστίνας Ζώνιου. Η παράσταση αντλεί από το θέατρο-ντοκουμέντο και το εθνόδραμα, μετατρέποντας τον σταθμό σε πεδίο ζωντανής αφήγησης

Παράλληλα, το σύνολο των δράσεων καταγράφεται κινηματογραφικά και θα αποτελέσει μέρος ενός ντοκιμαντέρ για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και τη σύγχρονη πολιτιστική του επανανοηματοδότηση. Η παραγωγή υλοποιείται από την Αέναον ΚοινΣΕπ, σε σκηνοθεσία της Ηρώς Ρήγα, και αναπτύσσεται οργανικά μέσα από τις ίδιες τις δράσεις του “Επόμενου Σταθμού”.