Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Αφιέρωμα στη Φρίντα Λιάππα

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και έχει στόχο να φωτίσει τη ζωή, το έργο και τη συμβολή της Φρίντας Λιάππα στον ελληνικό κινηματογράφο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εισηγήσεις από τους Κυριάκο Αγγελάκο, Φωτεινή Βασιλοπούλου και Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου, καθώς και προβολές των ταινιών μικρού μήκους «Μετά σαράντα μέρες», «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» και «Απεταξάμην». Παράλληλα, θα ακολουθήσει συζήτηση γύρω από τη δημιουργική πορεία και το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα της σκηνοθέτριας και συγγραφέα, η οποία ξεχώρισε για την ευαισθησία, τη βαθιά κοινωνική ματιά και τη μοναδική κινηματογραφική της γλώσσα.