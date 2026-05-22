Συνεχίζεται κανονικά στον Δήμο Καλαμάτας το πρόγραμμα ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων μέσω των μωβ κάδων που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.

Στους κάδους μπορούν να απορρίπτονται ρούχα, λευκά είδη, ζευγάρια υποδημάτων, τσάντες και ζώνες, δίνοντας σε αυτά μια δεύτερη ζωή και μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων. Σε μια εποχή όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων, είναι πραγματικά κρίμα χρήσιμα ρούχα και υποδήματα να καταλήγουν στους κοινούς κάδους απορριμμάτων. Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Τ.Αν.