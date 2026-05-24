Στον αέρα οι πληρωμές των ΟΕΦ Τριφυλίας

Οι πληρωμές των συγκεκριμένων προγραμμάτων γίνονται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα σκάνδαλα που ξέσπασαν, οι προβλεπόμενες πληρωμές δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η ένταξη και η έναρξη υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων ξεκίνησε το 2024 και ενώ έχουν ήδη προχωρήσει οι συνεταιρισμοί σε υλοποίηση όσων προβλεπόταν μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί για τις μέχρι τώρα επενδύσεις που έχουν γίνει και παραμένει άγνωστο, όπως μας είπαν, πότε θα πληρωθούν. Τη στιγμή που οι ίδιοι ως φορείς έχουν προχωρήσει σε έξοδα με την καταβολή της δικής τους συμμετοχής, «τρέχουν» οι πληρωμές των εγγυητικών, αλλά το κυριότερο υπάρχουν ενεργές συμβάσεις με τους προμηθευτές τους για το 2026 και το 2027 που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και αισθάνονται ότι βρίσκονται στον αέρα!

Παρά τις επισκέψεις και τις επαφές που έχουν γίνει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ακόμη δεν έχει υπάρχει κάποια εξέλιξη, ενώ αυτό που τους έχει θορυβήσει ακόμη περισσότερο είναι μήπως γίνει διακοπή του προγράμματος.

Μάλιστα καθώς αυτό το θέμα αφορά αρκετούς φορείς σε όλη την Ελλάδα που έχουν ενταχθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα, έχουν γίνει και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, μιας και οι καθυστέρηση στις πληρωμές στραγγαλίζει τους συνεταιρισμούς και δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας Δημήτρης Αντωνόπουλός που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΟΕΦ μας επεσήμανε: «Το 2024 πήραμε την έγκριση για ένα τετραετές πρόγραμμα που περιλάμβανε τόσο υπηρεσίες όσο και προμήθειες εφοδίων. Η έγκριση μας δόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς το 2024 υλοποιήσαμε κανονικά το πρόγραμμα μας και καταθέσαμε τα χαρτιά μας να γίνουν οι πληρωμές, που ήταν να γίνουν τον Αύγουστο του 2025, αλλά δεν πληρωθήκαμε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο φορέας που έκανε τους ελέγχους και που πληρώνει. ΤοΔεκέμβριο του 2025 πήγαμε στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μας είπε θα βρεθεί λύση αλλά δεν έγινε τίποτε. Τον Μάρτιο του 2026 κάναμε μια κοινή σύσκεψη όλες οι ΟΕΦ ενημερώσαμε τους βουλευτές αλλά πάλι περιμένουμε να βρεθεί λύση.

Ωστόσο εμείς έχουμε ενεργές συμβάσεις για το πρόγραμμα το οποίο έχει διάρκεια 4 χρόνια και ήδη έχουμε υλοποιήσει δύο χρονιές το 2024 και το 2025 χωρίς να έχουμε πληρωθεί. Τι θα γίνει για τα επόμενα δύο χρόνια για το 2026 και το 2027, ενώ κάθε τρίμηνο πληρώνουμε και τις εγγυητικές;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ένα μεγάλο εργαλείο για εμάς τους συνεταιρισμούς μας έλυνε τα χέρια και μας βοηθά στο να εκσυγχρονιστούμε. Αν όμως δεν πληρωθεί ή αν ακυρωθεί, θα είναι χρεοκοπία για εμάς θα καταστραφούμε, για αυτό ζητάμε να βρεθεί λύση και να υπάρχει στήριξη από τους βουλευτές».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μουζακίου Κωνσταντίνος Στυλιανόπουλος που επίσης έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΟΕΦ, τόνισε: «Εμείς σαν συνεταιρισμός καταθέσαμε τη πρόταση μας, πήραμε την έγκριση και ξεκινήσαμε την υλοποίηση του προγράμματος. Την επόμενη χρονιά έπρεπε να γίνει η εξόφληση. Το καλοκαίρι του 2025 έπρεπε να εξοφληθούν οι δαπάνες του 2024, άρχισε όμως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν πληρωθήκαμε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν δεν πληρωθήκαμε και μετά πήγαμε στο υπουργείο αλλά δεν βρέθηκε λύση. Εμείς όμως έχουμε πληρώσει τους προμηθευτές μας για το ποσό που μας αντιστοιχεί. Επίσης προχώρησε το πρόγραμμα και το 2025 ενώ έχουμε ενεργές συμβάσεις και για τη συνέχεια, καθώς μια προμήθεια δεν γινόταν μέσα σε μια χρονιά αλλά είχε και συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Νιώθουμε ότι είμαστε στον αέρα καθώς όπως είπα και δεν έχουμε πληρωθεί και ενεργές συμβάσεις έχουμε. Ακόμη δεν έχει εξοφληθεί το 2024 και το 2025 και υπάρχει αβεβαιότητα τι θα γίνει το 2026 και το 2017 που μέχρι τότε είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα».