Ελλείψεις γιατρών στο Κ.Υ. Καλαμάτας

Το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας δεν έχει παθολόγους και οι γενικοί γιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είναι μετακινούμενοι από άλλες μονάδες και μπορεί να υπάρχουν και μέρες που να να μην έχει γενικό.

Την όχι και τόσο κολακευτική αυτή εικόνα καταγράψαμε για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου της μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που έχει δικό του κι επαρκέστατο κτήριο και θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό ανάχωμα των συνανθρώπων μας που υποχρεώνονται να απευθύνονται στο Νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών υγείας, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη λειτουργία του.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τα όσα μας τόνισε πριν δύο εβδομάδες ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΣΕΥΠ-ΠΦΥ) Πελοποννήσου Προκόπης Κωστάκης, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Αργους, επισημαίνοντας ότι “δεν έχει αλλάξει κάτι το 2026 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικά στα κέντρα υγείας των μεγάλων πόλεων τα πράγματα είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Γιατροί συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται και κέντρα υγείας δεν έχουν γιατρούς”.

Αναλυτικά, η εικόνα του ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Καλαμάτας:

Εχει 5 γενικούς γιατρούς που είναι μετακινούμενοι από άλλα Κέντρα Υγείας. Ενας γιατρός είναι μία μέρα την εβδομάδα, άλλος δύο και άλλος 2 μέρες τον μήνα. Υπάρχουν και μέρες που δεν υπάρχει γενικός γιατρός.

Παθολόγους δεν έχει κανέναν.

Εχει δύο καρδιολόγους, από τους οποίους ο ένας είναι μετακινούμενος από άλλη μονάδα και πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας μία μέρα την εβδομάδα.

Εχει δύο νευρολόγους, μόνιμους από το παλιό προσωπικό (του πρώην ΙΚΑ).

Εχει έναν ορθοπαιδικό, που εδώ κι εβδομάδες βρίσκεται σε άδεια.

Εχει έναν παιδίατρο και δύο πνευμονολόγους, από τους οποίους ο ένας είναι μετακινούμενος και δεν βρίσκεται καθημερινά στο Κ.Υ.

Εχει έναν οδοντίατρο κι έναν με ειδικότητα οδοντοπροσθετικής, που πήρε παράταση μετά τη συνταξιοδότησή του, αλλά βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια για λόγους υγείας. Για τη θέση αυτή έχει γίνει προκήρυξη, για να πάει αντικαταστάτης, καθώς είναι σημαντική για όλη τη Μεσσηνία και υπάρχει ο εξοπλισμός.

Εχει δύο γυναικολόγους και τρεις μικροβιολόγους που λειτουργούν πολύ καλά το μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι γιατροί αυτοί κάνουν κι εφημερίες στο Νοσοκομείο.

Εχει 2 γιατρούς που λειτουργούν το Ακτινολογικό. Δεν λειτουργούν, όμως, η μέτρηση οστικής πυκνότητας και το μηχάνημα πανοραμικής ακτινογραφίας.

Εχει έναν ουρολόγο, μόνιμο κι έναν ψυχίατρο μία μέρα την εβδομάδα.

Εχει έναν οφθαλμίατρο, αλλά το Ιατρείο υπολειτουργεί, καθώς, όπως αναγράφεται σε σημειώματα στην πόρτα του Οφθαλμολογικού: “Δεν γίνεται εξέταση για συνταγογράφηση γυαλιών, λόγω έλλειψης δοκιμαστικού σκελετού”. Και “δεν δύναται να πραγματοποιηθούν εξετάσεις, όπως βυθοσκόπηση, τονομέτρηση, έλεγχος τραυμάτων κλπ., διότι το μηχάνημα της σχισμοειδούς λυχνίας δεν λειτουργεί”.

* Οσον αφορά τις νοσηλεύτριες, στο Κ.Υ. Καλαμάτας έχουν πάει 7(!) μετακινούμενες από το Νοσοκομείο και άλλα Κ.Υ. που έχουν ελλείψεις και κάνουν κι εφημερίες. Η εκτίμηση είναι ότι με τις μετακινούμενες και με τις επικουρικές υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό, τη στιγμή που λείπουν γιατροί βασικών ειδικοτήτων.

Ικανοποιητική φαίνεται να είναι η εικόνα και στις μαίες, όπου υπάρχουν επικουρικές και δίνουν βοήθεια στο Νοσοκομείο, που έχει έλλειψη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας στο Κ.Υ. Καλαμάτας καταγράφονται άνιση μεταχείριση, με διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων κι εργασιακό μπούλινγκ. Χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω του κλίματος αυτού, παραγγέλθηκε από την 6η ΥΠΕ κι έγινε προκαταρκτική εξέταση, όμως, δεν προχώρησαν σε ΕΔΕ. Στο προσωπικό του Κ.Υ. γίνεται λόγος για φιλικά προσκείμενους υπαλλήλους στη διεύθυνση και για άλλους που διέκεινται “εχθρικά”.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ορίστηκε αναπληρωτής συντονιστή γιατρός με βαθμό επιμελητή Α’, τη στιγμή που υπήρχαν 4 ή 5 γιατροί με βαθμό διευθυντή, αλλά και επιμελητή Α’ με περισσότερα χρόνια.

* Πάντως, οι πολίτες (ασφαλισμένοι – ασθενείς) που επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, γιατί είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα ή να κλείσουν σύντομο ραντεβού στο Νοσοκομείο, μπορούν να επικοινωνούν από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με τα τηλέφωνα 27210 45539, 27210 45625 και 27210 45626.