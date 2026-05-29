Δημήτρης Φαββατάς: “Seatrac για λίγους: Όταν η προσβασιμότητα γίνεται ξενοδοχειακή παροχή”,

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: “Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και της τοποθέτησης των Seatrac στην παραλία της Καλαμάτας, καλώ την δημοτική αρχή για μια ακόμα φορά να τοποθετήσει τα Seatrac σε σημεία που να εξυπηρετούν τους δημότες και επισκέπτες της πόλης μας. To Seatrac είναι μια αυτονόητη κοινωνική παροχή του Δήμου Καλαμάτας προς τα άτομα με κινητικά προβλήματα που τους εξασφαλίζει το αυτονόητο: την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θάλασσα. Τα προηγούμενα χρόνια έχω αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα και ιδιαίτερα την τοποθέτηση του Seatrac πλησίον ξενοδοχειακής μονάδας, από την οποία η πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν άδειας και εγκρίσεως των υπευθύνων της. Μια παροχή του Δήμου Καλαμάτας που χρηματοδοτήθηκε από χρήματα των δημοτών έχει εκχωρηθεί ουσιαστικά από τη δημοτική αρχή στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι νομιμοποιούνται να επιτρέπουν κατά το δοκούν τη χρήση του Seatrac, μετατρέποντας ουσιαστικά ένα δημόσιο αγαθό σε ιδιωτικό τσιφλίκι”. Ο Δ. Φαββατάς καλεί “τη δημοτική αρχή να δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία απέναντι στα ΑμεΑ και να προχωρήσει στην τοποθέτηση του Seatrac σε τέτοιο σημείο, ώστε η πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτό να είναι ασφαλής, ελεύθερη και απρόσκοπτη”.