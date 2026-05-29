Μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Είναι θετικό νέο η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στην πόλη της Καλαμάτας, που ανέθεσε ο Δήμος Καλαμάτας στην Αναπτυξιακή του Πάρνωνα. Πρέπει να το επισημάνουμε. Ομως, πρέπει να σημειώσουμε ότι άργησε, όπως το τονίζαμε εδώ και καιρό. Επρεπε να είχε γίνει και να είχε προηγηθεί άλλων μελετών, όπως αυτής που αφορά την επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης. Γιατί πριν από χρόνια υπήρχε δέσμευση ότι η κυκλοφοριακή μελέτη θα ξεκινούσε με την ολοκλήρωση του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της Καλαμάτας και την αλλαγή κυκλοφοριακών δεδομένων που θα έφερνε.

Οπως για παράδειγμα, ότι η οδός Αρτέμιδος θα γινόταν η κύρια είσοδος στην πόλη, πράγμα που έγινε. Ορθά ο δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο με στρατηγική σημασία, που φιλοδοξεί να δώσει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις στα ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας και βιώσιμης μετακίνησης, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες μιας πόλης που αναπτύσσεται δυναμικά. Θα είναι μια απλά λόγια, το Ευαγγέλιο, το Σύνταγμα πάνω στο οποίο θα στηθεί ο κυκλοφοριακός χάρτης της πόλης για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Θα πρέπει να δίνει λύσεις για το σήμερα, που κυκλοφοριακά είναι, τουλάχιστον, προβληματικό, αλλά να βλέπει το μέλλον της πόλης, που αναπτύσσεται και τα επόμενα χρόνια θα δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις από μόνιμους κατοίκους κι επισκέπτες, που θα αυξάνονται.

Για όλους αυτούς τους λόγους η εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με διαφάνεια, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαβούλευση και συμμετοχή πολιτών και κυρίως των φορέων, που σχετίζονται με το αντικείμενο, που έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Το χρονοδιάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης, με τα επιμέρους στάδια, οφείλει να τηρηθεί με ευλάβεια. Να μην χάνεται άσκοπα χρόνος, να μην υπάρχουν παρατάσεις και παλινωδίες, αλλά και να μην υπάρχουν βιασύνες και κινήσεις προχειρότητας. Η εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης είναι μεγάλη ευκαιρία για να γίνει η Καλαμάτα πιο όμορφη και πιο ελκυστική. Και αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί.