Καλαμάτα: 23 μετανάστες από το Μπανγκλαντές στο λιμάνι (βίντεο)

Στο λιμάνι της Καλαμάτας έφτασαν λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ οι 23 μετανάστες, οι οποίοι από το μεσημέρι εντοπίστηκαν σε ακυβέρνητο σκάφος 95 ν.μ. νότια της Καλαμάτας.

Εντοπίστηκαν από ιταλικό περιπολικό σκάφος της Frontex που έκανε περιπολία, το οποίο τους διέσωσε και ξεκίνησε τη μεταφορά τους προς την Καλαμάτα. Οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν περίπου 40 ν.μ. σε σκάφος του Λιμεναρχείου Καλαμάτας, το οποίο από εκεί και μετά ανέλαβε τη μεταφορά στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Πρόκειται για 23 άνδρες από το Μπανγκλαντές, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και πλέον έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, αλλά και η αναζήτηση τυχόν διακινητών ανάμεσά τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών τα 23 άτομα θα φιλοξενηθούν στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού με μέριμνα του Δήμου Καλαμάτας (διατροφή, τουαλέτες κ.α.) και για τον σκοπό αυτό από την πρώτη στιγμή στο λιμάνι βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας.

Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετέφερε στον χώρο τα απαραίτητα στρώματα, ενώ εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Παράρτημα Καλαμάτας βρέθηκαν στο λιμάνι από την πρώτη στιγμή για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επιπλέον εθελοντές της ΟΑΚ συνέδραμαν με την παροχή ενισχυμένου φωτισμού κατά τον κατάπλου του σκάφους και την αποβίβαση των μεταναστών.