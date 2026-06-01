eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2026 17:16

Φεμινιστική Καλαμάτας: "Γυναικοκτονία - όχι μία ακόμα τραγωδία..."

Γράφτηκε από την

Φεμινιστική Καλαμάτας: &quot;Γυναικοκτονία - όχι μία ακόμα τραγωδία...&quot;

Premium Strom
Ανακοίνωση με τίτλο "Γυναικοντονία: Οχι μια ακομα τραγωδία…" εξέδωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας με αφορμή το στυγερό έγκλημα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο παιδιών και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

"Δεν ηταν μια ακόμα τραγωδία…

(Σύμφωνα με τον ορισμό, η τραγωδία είναι απομίμηση μιας σοβαρής και με αξιόλογο περιεχόμενο πράξης· είναι αναπαράσταση της πραγματικότητας, όχι όμως πιστή και δουλική αλλά ελεύθερη και δημιουργική, με τάση εξιδανίκευσης)

Ηταν Γυναικοκτονία  ! 

Γυναικοκτονια είναι η σκόπιμη δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους. Πρόκειται για την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, η οποία υποκινείται από κίνητρα μίσους, περιφρόνησης, αίσθησης ιδιοκτησίας ή κυριαρχίας πάνω στις γυναίκες. 

Σύμφωνα με το ελληνικό τμήμα του Παρατηρητηρίου για τις γυναικοκτονίες είναι η 6η για το 2026. Και μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφηκε μια απόπειρα γυναικοκτονίας και μια συντελεσμένη γυναικοκτονία. 

Ξέρουμε ότι οι λέξεις δεν θα φέρουν πίσω τις δολοφονημένες, αλλα η αλλαγή κουλτούρας στα τοπικα ΜΜΕ και οι  λέξεις τους που “ξεπλενουν” γυναικοκτονιες σαν “τραγικά συμβάντα”  έχουν σημασία . Έχουν σημασία για την αλλαγή κουλτούρας σε μια κοινωνια που νοσει, για την πιεση στις τοπικες αρχές να λάβουν μετρα προληψης , ενημέρωσης και πραγματικές δομές προστασίας και ενδυνάμωσης για γυναίκες σε περιβάλλοντα εμφυλης βιας".

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις