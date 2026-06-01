Φεμινιστική Καλαμάτας: "Γυναικοκτονία - όχι μία ακόμα τραγωδία..."

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Δεν ηταν μια ακόμα τραγωδία…

(Σύμφωνα με τον ορισμό, η τραγωδία είναι απομίμηση μιας σοβαρής και με αξιόλογο περιεχόμενο πράξης· είναι αναπαράσταση της πραγματικότητας, όχι όμως πιστή και δουλική αλλά ελεύθερη και δημιουργική, με τάση εξιδανίκευσης)

Ηταν Γυναικοκτονία !

Γυναικοκτονια είναι η σκόπιμη δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους. Πρόκειται για την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, η οποία υποκινείται από κίνητρα μίσους, περιφρόνησης, αίσθησης ιδιοκτησίας ή κυριαρχίας πάνω στις γυναίκες.

Σύμφωνα με το ελληνικό τμήμα του Παρατηρητηρίου για τις γυναικοκτονίες είναι η 6η για το 2026. Και μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφηκε μια απόπειρα γυναικοκτονίας και μια συντελεσμένη γυναικοκτονία.

Ξέρουμε ότι οι λέξεις δεν θα φέρουν πίσω τις δολοφονημένες, αλλα η αλλαγή κουλτούρας στα τοπικα ΜΜΕ και οι λέξεις τους που “ξεπλενουν” γυναικοκτονιες σαν “τραγικά συμβάντα” έχουν σημασία . Έχουν σημασία για την αλλαγή κουλτούρας σε μια κοινωνια που νοσει, για την πιεση στις τοπικες αρχές να λάβουν μετρα προληψης , ενημέρωσης και πραγματικές δομές προστασίας και ενδυνάμωσης για γυναίκες σε περιβάλλοντα εμφυλης βιας".