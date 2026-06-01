Δημόσια επιστολή προς τον Δήμο Τριφυλίας: Αίτημα ενημέρωσης για την επιλογή και το κόστος των Πολυκέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης «Σπιτάκια»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Σε συνέχεια της από 14/04/2026 επιστολής μου (Αρ. Πρωτ. 4576), για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμία απάντηση, επανέρχομαι με την παρούσα δημόσια επιστολή.

Η σιωπή της Δημοτικής Αρχής σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση δημόσιων πόρων και την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες.

Η παρέμβασή μου δεν είναι αποσπασματική. Τα τελευταία χρόνια έχω συμβάλει εθελοντικά και ενεργά στα κοινά του Δήμου Τριφυλίας, μεταξύ άλλων με:

• Διοργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνους για την κομποστοποίηση.

• Διανομή 2.000 ενημερωτικών φυλλαδίων για την προστασία των υπόγειων υδάτων και τη ρύπανση από καύση πλαστικών.

• Δημιουργία πέντε εγκεκριμένων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

• Κατάθεση δέκα ολοκληρωμένων προτάσεων για την ενίσχυση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ρόλου του Δήμου.

• Πρόταση δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίησης.

• Παρουσίαση προτάσεων για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Παρά τα παραπάνω, καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν αξιοποιήθηκε.

Αντιθέτως, ο Δήμος προχώρησε στην εγκατάσταση δύο Πολυκέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης «σπιτάκια» σε Κυπαρισσία και Φιλιατρά, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση ή ενημέρωση.

Για τον λόγο αυτό, θέτω εκ νέου το βασικό ερώτημα:

Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη λύση, και ποια είναι η τεκμηριωμένη προστιθέμενη αξία της για τον Δήμο και τους δημότες;

Δεδομένων των πρόσφατων ερευνών από ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως η ΕΔΕΛ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με αντίστοιχα έργα σε άλλους Δήμους, παρακαλώ να απαντήσετε συγκεκριμένα:

1. Κόστος Προμήθειας

Ποιο είναι το συνολικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των δύο μονάδων και ποια η πηγή χρηματοδότησης;

2. Νομιμότητα Χώρου

Υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους;

3. Μελέτη Σκοπιμότητας

Υφίσταται τεκμηριωμένη μελέτη που να αποδεικνύει την αποδοτικότητα της επένδυσης σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις;

4. Δημοσιονομικός Κίνδυνος

Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ή επιστροφής κονδυλίων, ποια μέτρα έχει λάβει ο Δήμος ώστε να μην μετακυλιστεί το κόστος στους δημότες;

Δηλώνω ρητά ότι, ως δημότης, δεν προτίθεμαι να αποδεχθώ οποιαδήποτε μελλοντική επιβάρυνση δημοτικών τελών που ενδέχεται να προκύψει από λανθασμένες επιλογές ή ελλιπή τεκμηρίωση τέτοιων επενδύσεων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση, επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξωδίκου και της προσφυγής σε αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν αποτελούν επιλογή, αλλά υποχρέωση της διοίκησης απέναντι στους πολίτες.