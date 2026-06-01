Μεσσήνη και Προαστιακός: Μια πραγματική ανάσα για το κυκλοφοριακό της Καλαμάτας

Οι δρόμοι γεμίζουν από νωρίς το πρωί, οι θέσεις στάθμευσης λιγοστεύουν και οι μετακινήσεις που παλαιότερα διαρκούσαν λίγα λεπτά πλέον απαιτούν υπομονή και χρόνο. Το κυκλοφοριακό δεν είναι πλέον ένα εποχικό πρόβλημα του καλοκαιριού· είναι μια μόνιμη κατάσταση που επηρεάζει κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η επαναλειτουργία και ουσιαστική αξιοποίηση του προαστιακού άξονα Καλαμάτα – Ασπρόχωμα – Μεσσήνη θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις πιο σοβαρές και ρεαλιστικές λύσεις για την αποσυμφόρηση της πόλης.

Ο σιδηρόδρομος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια νοσταλγική εικόνα του παρελθόντος ή ως μια τουριστική διαδρομή. Μπορεί να μετατραπεί σε καθημερινό εργαλείο μετακίνησης για εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές και πολίτες που μετακινούνται καθημερινά προς την Καλαμάτα.

Σήμερα, εκατοντάδες αυτοκίνητα εισέρχονται καθημερινά στην πόλη από τη δυτική και νότια Μεσσηνία. Η περιοχή του Ασπρόχωμα αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο συμφόρησης, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Αν όμως υπήρχε ένας αξιόπιστος προαστιακός με συχνά δρομολόγια, πολλοί πολίτες θα επέλεγαν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να μετακινηθούν γρήγορα και οικονομικά με τρένο.

Η Μεσσήνη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη νέα λογική μετακίνησης. Η πόλη διαθέτει χώρο, δυνατότητες ανάπτυξης και πιο ήπιους ρυθμούς ζωής. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη πόλη κατοικίας για ανθρώπους που εργάζονται στην Καλαμάτα αλλά δεν θέλουν να ζουν καθημερινά μέσα στην πίεση και το κυκλοφοριακό της μεγάλης πόλης.

Με έναν λειτουργικό προαστιακό, κάποιος θα μπορεί να κατοικεί στη Μεσσήνη και να βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς άγχος, καύσιμα και αναζήτηση στάθμευσης. Αυτό από μόνο του μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των αυτοκινήτων που εισέρχονται καθημερινά στην πόλη.

Παράλληλα, το Ασπρόχωμα μπορεί να μετατραπεί σε κομβικό σημείο «Park and Ride». Δηλαδή, οδηγοί από περιοχές όπως η Πύλος, η Μεθώνη, η Κορώνη ή τα χωριά της Μεσσήνης να σταθμεύουν εκεί και να συνεχίζουν προς την Καλαμάτα με τρένο. Ένα τέτοιο μοντέλο εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και μειώνει σημαντικά την κυκλοφοριακή πίεση στα αστικά κέντρα.

Ο προαστιακός μπορεί επίσης να συνδεθεί λειτουργικά με το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη βιώσιμη μετακίνηση. Τουρίστες, εργαζόμενοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται χωρίς την ανάγκη συνεχούς χρήσης αυτοκινήτου.

Για να συμβούν όμως όλα αυτά, απαιτείται συνεργασία και κοινός σχεδιασμός. Η Καλαμάτα και η Μεσσήνη δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Το κυκλοφοριακό της Καλαμάτας δεν αφορά μόνο την ίδια την πόλη· αφορά ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Η επένδυση στον προαστιακό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μια αναγκαία επιλογή για μια περιοχή που μεγαλώνει, αναπτύσσεται τουριστικά και χρειάζεται ένα πιο ανθρώπινο και βιώσιμο μοντέλο μετακίνησης.

Ίσως τελικά η λύση να μην βρίσκεται σε περισσότερους δρόμους και περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Μεσσήνη και ο προαστιακός μπορούν να γίνουν σημαντικό μέρος της λύσης για μια πιο λειτουργική και ανθρώπινη Καλαμάτα

Γιάννης Λάσκαρης

τ. Δημοτικός σύμβουλος (επικεφαλής παράταξης Επανεκκίνηση για τον Δήμο Μεσσήνης)