Στις θέσεις τους όλοι οι ναυαγοσώστες για την κάλυψη των παραλιών της Καλαμάτας

Θέση έχουν λάβει όλοι οι ναυαγοσώστες, βάσει του σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας που προβλέπει πλήρη ναυαγοσωστική παρουσία σε κρίσιμα σημεία της παραλιακής ζώνης, με στόχο την ασφάλεια των λουόμενων και την πρόληψη περιστατικών πνιγμών κατά τη θερινή περίοδο.

Ήδη από την 1η Ιουνίου ενεργοποιήθηκαν οι συνολικά 11 ναυαγοσωστικοί πύργοι που έχουν εγκατασταθεί στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καλαμάτας: (Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ., 6 βάθρα, Αλμυρός, μήκους 530 μ., 2 βάθρα,

Μικρή Μαντίνεια, μήκους 770 μ., 2 βάθρα, Δυτική παραλία (Κορδίας) 650 μ., 1 βάθρα).

Σε καθημερινή βάση τις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας επιτηρούν 11 ναυαγοσώστες, 2 επόπτες και 2 ναυαγοσώστες σε ταχύπλοα. Επιπλέον παρέχεται πρόσθετη υπηρεσία ναυαγοσωστικής εποπτείας της ακτής από το δυτικό αντιβραχίονα (βραχάκια) έως τις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ.

Η κάλυψη αφορά τις ώρες 10 π.μ. έως 6 μ.μ. Ωστόσο σε τέσσερις θέσεις όπου εγκαθίστανται και τα seatrac (τοποθετούνται τις επόμενες ημέρες) προβλέπεται διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης από 15/7 έως 31/7 από 9 π.μ. έως 7 μ.μ. και από 1/8 έως 31/8 από 8 π.μ. έως 8 μ.μ.