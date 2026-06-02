Στις θέσεις τους όλοι οι ναυαγοσώστες για την κάλυψη των παραλιών της Καλαμάτας

Ήδη από την 1η Ιουνίου ενεργοποιήθηκαν οι συνολικά 11 ναυαγοσωστικοί πύργοι που έχουν εγκατασταθεί στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καλαμάτας: (Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ., 6 βάθρα, Αλμυρός, μήκους 530 μ., 2 βάθρα,
Μικρή Μαντίνεια, μήκους 770 μ., 2 βάθρα, Δυτική παραλία (Κορδίας) 650 μ., 1 βάθρα).
Σε καθημερινή βάση τις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας επιτηρούν 11 ναυαγοσώστες, 2 επόπτες και 2 ναυαγοσώστες σε ταχύπλοα. Επιπλέον παρέχεται πρόσθετη υπηρεσία ναυαγοσωστικής εποπτείας της ακτής από το δυτικό αντιβραχίονα (βραχάκια) έως τις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ.
Η κάλυψη αφορά τις ώρες 10 π.μ. έως 6 μ.μ. Ωστόσο σε τέσσερις θέσεις όπου εγκαθίστανται και τα seatrac (τοποθετούνται τις επόμενες ημέρες) προβλέπεται διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης από 15/7 έως 31/7 από 9 π.μ. έως 7 μ.μ. και από 1/8 έως 31/8 από 8 π.μ. έως 8 μ.μ.