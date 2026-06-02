Πύλος: Διευκρινίσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για την τέλεση γάμου στο Νιόκαστρο

Διευκρινίσεις για την παραχώρηση χώρων του Νιόκαστρο της Πύλου για την διεξαγωγή της γαμήλιας τελετής του ζεύγους Αμαλία Κωστοπούλου (κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού) – Τζέικ Μέντγουελ εξέδωσε με επίσημη ανακοίνωση η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση.

Αναλυτική η ανακοίνωση:

“Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης στον χώρο της ακρόπολης του Νιόκαστρου Πύλου στις 30/5/2026, και προς αποκατάσταση των γεγονότων, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ενέκρινε υπό όρους την παραχώρηση προσωρινής χρήσης του χώρου της ακρόπολης του Νιόκαστρου Πύλου για την πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης (καθιστό δείπνο, μουσική και τοποθέτηση μικρής εξέδρας με ξύλινους πάγκους στον πευκώνα, που εγκρίθηκε εκ των υστέρων μετά από υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές, ακολουθώντας πλήρως τους όρους της άδειας παραχώρησης, υπό την συνεχή επίβλεψη και τις οδηγίες του φυλακτικού προσωπικού του Νιόκαστρου και με την καταβολή των αναλογούντων τελών (τόσο για την ημέρα της εκδήλωσης όσο και για τις δύο ημέρες προετοιμασίας). Στην εκδήλωση συμμετείχαν 160 περίπου άτομα, οι οποίοι αποχώρησαν λίγο μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στον αρχαιολογικό χώρο.

Επισημαίνουμε επίσης ότι:

-Η Εφορεία, εκτός των πολιτιστικών εκδηλώσεων (μουσικών, θεατρικών κτλ), έχει παραχωρήσει υπό όρους και προϋποθέσεις αρκετές φορές κατά το παρελθόν τον συγκεκριμένο χώρο της ακρόπολης του Νιόκαστρου και τον όμορο χώρο δυτικά του προμαχώνα Santa Maria, για την πραγματοποίηση δείπνων (κοινωνικών εκδηλώσεων, γευσιγνωσίας ή δημοσιογραφικών), με ανώτατο όριο συμμετεχόντων 300 ατόμων, με τους συνήθεις όρους παραχώρησης και καταβολή των αναλογούντων τελών.

- Στον Ι. Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, εντός του Νιόκαστρου, από το 2015 και εξής δίνεται από την Εφορεία άδεια προσωρινής παραχώρησης χρήσης για την τέλεση θρησκευτικών γάμων εντός του ναού, όπου μέχρι τώρα έχουν τελεστεί δεκάδες, χωρίς να επιτρέπονται παρεμβάσεις εντός αυτού, για λόγους προστασίας της τοιχοποιίας του, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 100 ατόμων, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Για την τέλεση θρησκευτικών γάμων δεν απαιτείται καταβολή τελών, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, παρά μόνον η καταβολή του αντιτίμου του προβλεπόμενου για το Νιόκαστρο εισιτηρίου εισόδου. Διευκρινίζεται ότι στην εκδήλωση της 30ης Μαΐου δεν τελέστηκε θρησκευτικός γάμος στον χώρο του ιερού ναού”.