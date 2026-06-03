Καλαμάτα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο "αντίο" στην 39χρονη Βασιλική

Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, θύματος της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα.

Ατομα του φιλικού περιβάλλοντος, αλλά και πολίτες που θέλησαν με τη συμβολική παρουσία τους να τιμήσουν την 39χρονη βρέθηκαν στο Κοιμητήριο Καλαμάτας για να πουν το τελευταίο "αντίο".

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκ μέρους του Μητροπολίτη Μεσσηνίας έγινε γνωστό πως η τοπική εκκλησία θα είναι αρωγός σε οτιδήποτε χρειαστούν τα δύο κοριτσάκια της Βασιλικής, ενώ παράλληλα επικήδειοι εκφωνήθηκαν από εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του 21ου Δημοτικού Σχολείου και από εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονεών και Κηδεμόνων του ίδιου σχολείου.