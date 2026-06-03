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Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026 21:10

Καλαμάτα: Κόκκινο βάφτηκε το συντριβάνι στη μνήμη της Βασιλικής

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Καλαμάτα: Κόκκινο βάφτηκε το συντριβάνι στη μνήμη της Βασιλικής

Navarino Agora

Σε μία συμβολική κίνηση με ιδιαίτερο νόημα προχώρησαν αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της Φεμινιστικής Καλαμάτας.

Ειδικότερα τα μέλη της οργάνωσης κατευθύνθηκαν στην κεντρική πλατεία και... έβαψαν κόκκινο το συντριβάνι στο βόρειο τμήμα της πλατείας και φώναξαν συνθήματα για να μην υπάρχουν άλλα θύματα γυναικοκτονίας στη χώρα.

"Καμία άλλη δολοφονημένη" ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε, ενώ αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με κόκκινο χρώμα τα χέρια και τα πόδια τους σε μία ακόμα συμβολική κίνηση ενάντια στις γυναικοκτονίες.

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