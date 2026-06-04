Φεμινιστική Καλαμάτας: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη μνήμη της Βασιλικής

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις γυναικοκτονίες με κεντρικά συνθήματα “Καμία άλλη δολοφονημένη” και “Θλίψη - Πόνος - Οργή - Δικαιοσύνη για τη Βασιλική” οργανώνει αύριο Παρασκευή η Φεμινιστική Καλαμάτας.

“Να ενώσουμε τις φωνές μας για να ακουστεί δυνατά ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει με τον φόβο και την κακοποίηση” σημειώνει η ομάδα απευθύνοντας κάλεσμα για αύριο στις 8 μ,μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.