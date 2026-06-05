Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας: Θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη (βίντεο)

Νέα προθεσμία να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε χθες ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, που από τη Δευτέρα συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Ο 41χρονος συζυγοκτόνος έμεινε για λίγα λεπτά χθες το πρωί στο γραφείο της ανακρίτριας Καλαμάτας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο το πρωί.

Η προθεσμία ζητήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης Γιώργο Καμβύση, καθώς όπως ενημέρωσε έλαβε νέα στοιχεία της δικογραφίας αργά το βράδυ της Τετάρτη και χθες το πρωί, τα οποία πρέπει να μελετήσει για να συμπληρώσει το απολογητικό υπόμνημα.

Ο κ. Καμβύσης υποστήριξε πως ο εντολέας του δεν έχει ισχυριστεί πως βρισκόταν σε θέση άμυνας, αλλά πως η θανούσα του επιτέθηκε πρώτη, ενώ έκανε γνωστό πως θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καταθέτοντας και παλαιότερα ιατρικά έγγραφα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Καμβύση:

"Υπέβαλα αίτημα στην κυρία Ανακρίτρια για αναβολή της απολογίας του κατηγορουμένου, το οποίο έγινε δεκτό. Ο λόγος είναι ότι η δικογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καθώς η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα υπό τα οποία τελέστηκε το έγκλημα.

Τα αντίγραφα της δικογραφίας που είχα στη διάθεσή μου παραλήφθηκαν μόλις χθες το βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί προστέθηκαν νέα στοιχεία και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν και να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα.

Θέλω να διευκρινίσω ότι ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που, κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του.

Δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία.

Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ, με πλήρη αδυναμία να αντιληφθεί το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά".

Τι θα υποστηρίξει για τις 45 μαχαιρίες στο σώμα της 39χρονης

Μένει να φανεί τι θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που κατακρεούργησε την 39χρονη γυναίκα του στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της, με 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, όπως έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση.

Να σημειώσουμε πως σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την παρακολουθούσε σε σπίτι και αυτοκίνητο

Η 39χρονη Βασιλική σύμφωνα με μαρτυρίες βίωνε ενδοοικογενειακή βία και κακοποιητικές συμπεριφορές πολλά χρόνια και επιθυμούσε να χωρίσει και να φύγει από τον σύζυγό της, κάτι που είχε εκμυστηρευτεί στην αδερφή της και σε φίλους της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης, που φαίνεται πως τη ζήλευε παθολογικά, είχε τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητο της, αλλά και κάμερα εντός του σπιτιού για να παρακολουθεί κάθε της κίνηση.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ζητήσει να γίνει απομαγνητοφώνηση του υλικού το χρονικό διάστημα που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η έρευνα των Αρχών εστιάζεται στο να φανεί τι προηγήθηκε της δολοφονίας, αν υπήρξε δηλαδή κάποιο περιστατικό ή επικοινωνία που ενδεχομένως πυροδότησε το μένος του δράστη και άρχισε να την χτυπά με απανωτές μαχαιριές.

Παραμένουν στο Νοσοκομείο τα δύο κοριτσάκια

Τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, εξακολουθούν να φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας και το ευχάριστο είναι πως κοιμούνταν την ώρα της δολοφονίας και δεν κατάλαβαν τι συνέβη το μοιραίο εκείνο βράδυ στο σπίτι τους.

Από την Τρίτη το απόγευμα έμαθαν από κοινωνικούς λειτουργούς πως η μαμά τους δεν βρίσκεται πια στη ζωή ύστερα από ένα ατύχημα που είχε στη σκάλα.

Μαζί τους είναι και η αδερφή της μητέρας τους που έχει ζητήσει την επιμέλεια τους και μένει να φανεί η απόφαση των εισαγγελικών Αρχών.

Οι αρχικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα δύο παιδιά βγήκαν “καθαρές”, καθώς εξετάζεται αν ο πατέρας τους, τους είχε δώσει ηρεμιστικά χάπια πριν διαπράξει την δολοφονία.