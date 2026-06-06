Ηχηρό μήνυμα έστειλε η Καλαμάτα: “Καμία άλλη δολοφονημένη” (βίντεο-φωτογραφίες)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις γυναικοκτονίες που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, κυρίως γυναικών, με κύριο σύνθημα “καμία άλλη δολοφονημένη”, το οποίο υπήρχε μάλιστα και σε ένα μεγάλο πανό.

Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με συμβολικό πέρασμα από τη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Ολγας και Κανάρη, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι όπου έγινε την περασμένη Δευτέρα η στυγερή δολοφονία.