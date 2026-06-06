eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 06 Ιουνίου 2026 09:55

Ηχηρό μήνυμα έστειλε η Καλαμάτα: “Καμία άλλη δολοφονημένη” (βίντεο-φωτογραφίες)

Γράφτηκε από τον

Ηχηρό μήνυμα έστειλε η Καλαμάτα: “Καμία άλλη δολοφονημένη” (βίντεο-φωτογραφίες)

Navarino Agora

 

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις γυναικοκτονίες που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, κυρίως γυναικών, με κύριο σύνθημα “καμία άλλη δολοφονημένη”, το οποίο υπήρχε μάλιστα και σε ένα μεγάλο πανό.

Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με συμβολικό πέρασμα από τη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Ολγας και Κανάρη, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι όπου έγινε την περασμένη Δευτέρα η στυγερή δολοφονία.

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/355427-ixiro-minyma-esteile-i-kalamata-kamia-alli-dolofonimeni-vinteo-fotografies#sigProIddc90e71c16

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις