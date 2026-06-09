Καλαμάτα: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Ντίνο Μακρόπουλο

Λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 20 χρόνων (Ιούνιος 2006) από τον θάνατο του παλαίμαχου κομμουνιστή, αγωνιστή της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και πρώην αντιδημάρχου Καλαμάτας Ντίνου Μακρόπουλου, οργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του πολυχώρου της ΚΝΕ “Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας” (Κουτσομητοπούλου 13), στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΤΕ του ΚΚΕ, “ο σύντροφος Ντίνος Μακρόπουλος υπήρξε υπόδειγμα κομμουνιστικού ήθους και προσφοράς. Γεννήθηκε στην Οιχαλία από γονείς αγρότες το 1924. Έγινε μέλος του ΚΚΕ το 1942. Διώχθηκε, εξορίστηκε στην Ικαρία και τη Γυάρο και υπηρέτησε με αφοσίωση το λαϊκό κίνημα μέσα από τις γραμμές της ΕΔΑ και του ΚΚΕ. Παράλληλα, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος Καλαμάτας. Τα λίγα υπάρχοντα του, όταν έφυγε από την ζωή, τα προσέφερε στο κόμμα.

Η αγωνιστική του πορεία, η έφεσή του στο διάβασμα, η ανιδιοτελής προσφορά του, η επαφή του με πλατιές λαϊκές μάζες και η πραότητα του χαρακτήρα του, παραμένουν ζωντανό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές των κομμουνιστών και των αγωνιστών της Μεσσηνίας”.