Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Το Λεωφορείο Ενέργειας είναι το ισχυρότερο όπλο για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής

Εκτός από την ικανότητα σε στρατηγικές μελέτες και μοντελοποίηση τοπικού κλίματος, η ερευνητική μας ομάδα διαθέτει ισχυρό πειραματικό υπόβαθρο, με πλήρη ικανότητα αξιολόγησης της μελλοντικής εφαρμογής και της απόδοσης μετριασμού στην υπό εξέταση περιοχή. Αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική εμπειρία που περιλαμβάνει τόσο αριθμητική μοντελοποίηση όσο και πειραματική δραστηριότητα, καθώς και από τον εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριο μας. Λεωφορείο Ενέργειας Πρόκειται για έναν κινητό μετεωρολογικό σταθμό με αισθητήρες τοποθετημένους σε αλουμινένιο ιστό, επεκτάσιμου έως 20 μέτρα. Οι αισθητήρες περιλαμβάνουν τρεις μετεωρολογικούς σταθμούς για την παρακολούθηση σε διαφορετικά ύψη της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας, της ατμοσφαιρικής πίεσης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου. Ένα δικτυακό ραδιόμετρο τοποθετημένο στην κορυφή του ιστού επιτρέπει τη μέτρηση της εισερχόμενης και ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας (βραχέων κυμάτων) και της εισερχόμενης και εξερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας, δηλαδή της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το δομημένο περιβάλλον. Με το Λεωφορείο Ενέργειας είναι δυνατή η εκτέλεση τοπικών μετρήσεων και η αξιολόγηση του αντίκτυπου των στρατηγικών μετριασμού στο θερμικό ισοζύγιο. Με τα δύο πυρανόμετρα είναι δυνατή η μέτρηση της ανακλαστικότητας μιας περιοχής όταν βρίσκεστε στον ιστό ή, σε τρίποδο, σε μια επιφάνεια περιορισμένης έκτασης, όπως μια στέγη ή ένα πάρκινγκ.

Κηφήνας: Το drone είναι εξοπλισμένο με μια πλήρως ραδιομετρική υπέρυθρη κάμερα (που μετρά στο εύρος μήκους κύματος 7,5-14 μm) και μπορεί να πραγματοποιεί εναέριες έρευνες (εικόνες και βίντεο) των επιφανειακών θερμοκρασιών στο δομημένο περιβάλλον.

Μετρητής Θερμικής Άνεσης: Μετράει τη μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας, τη θερμοκρασία του αέρα και τη σχετική υγρασία, καθώς και την ταχύτητα του ανέμου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό των παραμέτρων θερμικής άνεσης σε μια περιοχή πριν και μετά από μια παρέμβαση μετριασμού.

Συσκευή παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους για Τη μέτρηση της συγκέντρωσης των ακόλουθων ρύπων: όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη και ΠΟΕ (γενικά), μαζί με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επιπέδων όζοντος σε υπερθερμασμένες περιοχές.

Υπέρυθρη κάμερα: Θερμική κάμερα Υψηλής απόδοσης και λογισμικό. Παρέχει υπέρυθρες εικόνες των επιφανειακών θερμοκρασιών στο δομημένο περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση της θερμοκρασίας των αστικών επιφανειών στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Υπέρυθρες κάμερες: Συμπαγής και πλήρως εξοπλισμένη θερμική κάμερα απεικόνισης, σχεδιασμένη να χωράει στην τσέπη ενός πουκαμίσου θερμοκρασίας Μετρήστε θερμοκρασίες από -10°C έως+150°C.

Καταγραφικά θερμοκρασίας (αισθητήρες και υποστηρικτική δομή): Καταγραφικό θερμοκρασίας Μετρήσεις θερμοκρασίας υψηλής ανάλυσης από -40°C έως +85°C.

Φορητά ανεμόμετρα κυπέλλου: Για άμεσες μετρήσεις ταχύτητας ανέμου. ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ/ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ/ΥΓΡΑΣΙΑ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Θερμόμετρα Υπέρυθρων (Πυρόμετρα): Παρέχει μια απλή και βολική μέθοδο μέτρησης θερμοκρασίας, χωρίς επαφή, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να λαμβάνει γρήγορες μετρήσεις θερμοκρασίας σε δυσπρόσιτα σημεία. Γρήγορα και εύκολα. Μετρήσεις θερμοκρασίας επιφάνειας χωρίς επαφή. Μετρήσεις με καθοδήγηση λέιζερ

Κινητά κιτ θερμικής άνεσης: Είναι ένα φορητό τρίποδο ικανό να μετρά τη θερμοκρασία του αέρα και τη μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας. Χρήσιμο για τη δημιουργία χαρτών θερμότητας.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός: Φασματόμετρο UV-Vis-NIR με ολοκληρωμένη σφαίρα. Είναι ένα εργαστηριακό όργανο για τον χαρακτηρισμό της ηλιακής φασματικής ανακλαστικότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο δομημένο περιβάλλον. Μετράει στην περιοχή μήκους κύματος 250-2500 nm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει πόσο τα υλικά ανακλούν το ηλιακό φως (σε ολόκληρο το ηλιακό φάσμα) και να τα επιλέξει, πριν από την ανάπτυξή τους σε μεγάλη κλίμακα.

Εκπομπόμετρο: Πρόκειται για ένα φορητό διαφορικό θερμοπυλικό εκπεμπόμενο πομπόμετρο που μετρά την ημισφαιρική θερμική εκπομπή αδιαφανών υλικών. Πρόκειται για ένα φορητό διαφορικό θερμοπυλικό εκπεμπόμενο πομπόμετρο που μετρά την ημισφαιρική θερμική εκπομπή αδιαφανών υλικών.

Δύο πλήρεις μετεωρολογικοί σταθμοί που μετρούν τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.

Αναλυτής θερμικών σταθερών: Αυτό το όργανο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας, της θερμικής διαχυτικότητας και της ειδικής θερμοχωρητικότητας από μία μόνο μέτρηση. Χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες για τη μέτρηση των θερμικών ιδιοτήτων.

Μετρητής της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Νομαρχία και Χάρτες θορύβου πριν από κάποια χρόνια.