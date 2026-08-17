Κρουαζιέρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Καλαμάτα - Στο λιμάνι το «Douglas Mawson»

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της μεγάλης εορτής του Δεκαπενταύγουστου, το κρουαζιερόπλοιο «Douglas Mawson» της εταιρείας Aurora Expeditions, στο πλαίσιο του ταξιδιού «It’s All Greek to Me», με 80 Αμερικανούς επιβάτες και 90 άτομα προσωπικό.

Κατά την παραμονή τους στη Μεσσηνία, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Καλαμάτα και σημαντικούς προορισμούς της περιοχής, επισκεπτόμενοι την Αρχαία Μεσσήνη και την Πύλο, γνωρίζοντας την πλούσια ιστορία, τον πολιτισμό και το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας.

Το ταξίδι του «Douglas Mawson» ξεκίνησε από τον Πειραιά και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές της Ελλάδας. Μεταξύ των προορισμών του περιλαμβάνονται η Ιτέα, το Κατάκολο, τα Χανιά, ο Άγιος Νικόλαος, η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Μύκονος με τελικό σταθμό και πάλι στον Πειραιά.