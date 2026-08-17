Πέθανε ο αδερφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου – Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Αίγιο

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του στο Αίγιο, ο 71χρονος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν, καθώς είχαν να δουν τον συνταξιούχο δημοσιογράφο για μία έως δύο ημέρες, και ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Αιγίου πήγαν στο σπίτι του όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 71χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Στη συνέχεια, στο σπίτι μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στο Ρίο, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημοσιογράφος στον έντυπο, τον ηλεκτρονικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακολουθώντας δημοσιογραφική πορεία παράλληλα με τον αδελφό του, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και διετέλεσε στέλεχος και δημοσιογράφος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ.

Διατέλεσε για ένα διάστημα, δεκαετία του ’90, και διευθυντής στον τηλεοπτικό σταθμό Πάτρας, το TELE TIME. Παράλληλα, εργάστηκε σε εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας σε ερευνητικά ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου. Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τη ενεργό δημοσιογραφία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και ζούσε στο Αίγιο.

Πηγή: www.efsyn.gr