Περιφέρεια Πελοποννήσου: 2 εκ. ευρώ για φράγματα και αρδευτικά δίκτυα

Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα ύψους 2 εκ. ευρώ για έργα που ενισχύουν την υδατική επάρκεια και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές και αρδευτικά δίκτυα), ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πρόσκληση που υπογράφει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026–2030.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια, η πρόσκληση αφορά έργα διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ύδρευση και άρδευση, η μείωση των απωλειών στα δίκτυα, η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης νερού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται παράλληλα στην αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας, όπως νέες ή υφιστάμενες γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές, μικρά φράγματα και λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες άρδευσης, νέα ή αναβαθμισμένα αρδευτικά δίκτυα, καθώς και έργα μεταφοράς νερού προς αγροτικές περιοχές.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης του νερού, όπως συστήματα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου, έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης, συστήματα ανίχνευσης διαρροών και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού.

Η δράση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 6.4 “Διαχείριση υδάτινων πόρων – φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κ.ά.” του ΠΠΑ Πελοποννήσου 2026–2030, με συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 2 εκ. ευρώ.

Η νέα πρόσκληση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη σταδιακή ενίσχυση των υποδομών νερού, με παρεμβάσεις που συνδέουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής και των τοπικών κοινωνιών.