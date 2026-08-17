Χαρίτσης: “Το μεγαλοπρεπές φιάσκο των ιδιωτικών πανεπιστημίων ήρθε με το «καλημέρα σας»"

“Το Ανώτατο Δικαστήριο επί της ουσίας επιβεβαιώνει όσα λέγαμε εξαρχής: ότι τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» του κ. Μητσοτάκη δεν είναι τίποτε άλλο από στυγνή εξυπηρέτηση φιλικών ιδιωτικών συμφερόντων”, επισημαίνει σε ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης.

Τονίζει πως “ένα πράγμα πρέπει να έχουμε κατά νου: την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη - Μητσοτάκη και την υπεράσπιση του άρθρου 16”.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει:

“Το μεγαλοπρεπές φιάσκο των ιδιωτικών πανεπιστημίων ήρθε με το «καλημέρα σας».

Το ΣτΕ μετά την απόφασή του να ερμηνεύσει το άρθρο 16 του Συντάγματος ανοίγοντας τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, έρχεται το ίδιο να βάλει φρένο στην άκρατη και φθηνή εμπορευματοποίησή της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επί της ουσίας επιβεβαιώνει όσα λέγαμε εξαρχής: ότι τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» του κ. Μητσοτάκη δεν είναι τίποτε άλλο από στυγνή εξυπηρέτηση φιλικών ιδιωτικών συμφερόντων.

Το Υπουργείο Παιδείας αδειοδοτεί «Πανεπιστήμια» που δεν διαθέτουν καν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και αξιόπιστα προγράμματα σπουδών, ενώ στις αρμόδιες Επιτροπές συμμετέχουν άνθρωποι που συνδέονται με τα υπό αδειοδότηση νομικά πρόσωπα. Κανονικό αλισβερίσι δηλαδή.

Τα ρεπορτάζ μιλούν και για πρόβλημα στις σχέσεις με τα μητρικά ιδρύματα!

Και σε όλα αυτά το Υπουργείο Παιδείας απαντάει επίσημα. Όχι ως το Υπουργείο που ελέγχει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά σαν ιδιωτικό «πανεπιστήμιο».

Όχι, δεν μπερδεύουν τους ρόλους. Αυτή ακριβώς είναι η πολιτική τους: η ταύτιση με τα ιδιωτικά συμφέροντα, το εμπόριο (και) της παιδείας.

Αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πλήρη κείμενα με το σκεπτικό των αποφάσεων, ένα πράγμα πρέπει να έχουμε κατά νου: την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη - Μητσοτάκη και την υπεράσπιση του άρθρου 16.

ΥΓ. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής σε λίγες μέρες θα έχουμε συνέχεια στο θέμα”.