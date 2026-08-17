Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Δωρεά 1 εκ. ευρώ από τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Αρνόκουρο

Μια πολύ μεγάλη δωρεά ύψους 1 εκ. ευρώ του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αρνόκουρου για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έκανε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας.

Με τη δωρεά αυτή θα κατασκευαστεί σύγχρονη πτέρυγα ατυχημάτων για τα επείγοντα περιστατικά. Μάλιστα όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση, ο δωρητής θα αναλάβει όλη τη διαδικασία κατασκευής της πτέρυγας με δικό του εργολάβο και μηχανικό, όπως και τον εξοπλισμό της πτέρυγας. Ενώ η δωρεά γίνεται στη μνήμη της αγαπημένης του κόρης Νότας Αρνόκουρου.

Στη σχετική απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας η Δημητρούλα Καλομοίρη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Κυπαρισσίας, μεταξύ άλλων τόνισε: « Σας γνωρίζουμε ότι ο κος Κωνσταντίνος Αρνόκουρος με την από 01-07-2026 επιστολή

του προς τον Υπουργό Υγείας, η οποία γνωστοποιήθηκε στην μονάδα μας με το από 07-07-2026», «δήλωσε την πρόθεσή του να προβεί σε δωρεά χρηματικού ποσού ύψους 1.000.000,00€ στην Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας προκειμένου να δημιουργηθεί σύγχρονη πτέρυγα ατυχημάτων, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε επείγοντα περιστατικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της περιοχής. Η δωρεά που θα πραγματοποιηθεί στην μνήμη της αγαπημένης του κόρης Νότας

Αρνόκουρου, σύμφωνα με συμπληρωματικό από 06-07-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα του δωρητή θα περιλαμβάνει υπηρεσίες κατασκευής ή επέκτασης υπάρχουσας πτέρυγας από δικό του εργολάβο – μηχανικό και προμήθεια βασικού εξοπλισμού μέσω δικού του εφοδιαστή. Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρεται ότι ο δωρητής επιθυμεί να έχει τον έλεγχο των πληρωμών από τραπεζικό του λογαριασμό και επιπλέον δηλώνεται ότι δεν επιθυμεί καμιά απαλλαγή από τον ΦΠΑ».

Έτσι το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς. Να εγκρίνει, την φύση και το είδος του έργου και συγκεκριμένα το έργο να αφορά

επέκταση του ήδη υφιστάμενου χώρου λειτουργίας των επειγόντων περιστατικών, με προσθήκη νέου κτιρίου σε σύνδεση με το υφιστάμενο, που θα περιλαμβάνει όλους τους από την ισχύουσα νομοθεσία προβλεπόμενους λειτουργικούς για τη χρήση αυτή χώρους, καθώς και ανακαίνιση του υφιστάμενου χώρου επειγόντων, αν αυτό απαιτηθεί. Το κτίριο θα ανεγερθεί με τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής από το δωρητή.

Επίσης ενέκρινε, όπως η παρούσα απόφαση αποσταλεί στην 6η Υ.Π.Ε.. για έκδοση έγκρισης σκοπιμότητας και περαιτέρω ενέργειές τους για έκδοση σχετικής απόφασης και από το προϊστάμενο Υπουργείο Υγείας. Ομοίως η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον δωρητή κ. Αρνόκουρο Κωνσταντίνο.

Ευχαριστίες προς τον κ. Αρνόκουρο για τη μεγάλη και ζωτικής σημασίας δωρεά του εξέφρασε τόσο ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, όσο και η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου.

Ο κ. Λεβεντάκης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Με την παρούσα, επιθυμώ να εκφράσω, προσωπικά, αλλά κυρίως ως δήμαρχος Τριφυλίας, τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες, σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, προς τον κ. Κωνσταντίνο Αρνόκουρο, για τη σπουδαία και γενναιόδωρη πράξη του, που αφορά στη δωρεά, ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) ευρώ, προς το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, για τη δημιουργία σύγχρονης πτέρυγας Επειγόντων Περιστατικών, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη της αγαπημένης του κόρης, Νότας Αρνόκουρου.

Αν και γνώριζα, από τους πρώτους, την διάθεση του δωρητή, για προσφορά στον τόπο του, σεβάστηκα την επιθυμία του να παραμείνει αυτή μυστική, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Κάτι, για το οποίο είχα αναφερθεί και σε σχετική συνέντευξή μου, στην τηλεόραση του Mesogeios TV, κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, της 7ης Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Το γεγονός δε, ότι ο κ. Αρνόκουρος επέλεξε να χειριστεί την εν λόγω δωρεά του, που δεν είναι και η μοναδική, με διακριτικότητα, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το ήθος και το μεγαλείο της προσωπικότητάς του.

Τέτοιες πράξεις, έμπρακτης και ανιδιοτελούς αγάπης και προσφοράς, προς τον τόπο μας και τους κατοίκους του, αποτελούν φάρο ελπίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης, στους σκοτεινούς και δύσκολους καιρούς, που διανύουμε.

Και κάθε υπόδειξη, για τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Τριφυλίας, θα τιμήσει στο πρόσωπο του δωρητή την τεράστια προσφορά του, είναι εντελώς περιττή, καθότι υπάρχουν θεσμικοί, συμβολικοί και πρακτικοί τρόποι, που ακολουθούνται, από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με εκτίμηση και σεβασμό».

Ενώ η κ. Παναγιωτοπούλου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με αίσθημα βαθιάς συγκίνησης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης, χαιρετίζουμε τη μνημειώδη δωρεά του συμπατριώτη μας εφοπλιστή κ. Κωνσταντίνου Αρνόκουρου, ύψους 1.000.000 ευρώ, προς το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για τη δημιουργία Μονάδας Ατυχημάτων.

Η συγκλονιστική αυτή χειρονομία, η οποία πραγματοποιείται εις μνήμην της αγαπημένης του κόρης, Παναγιώτας (Νότας) Αρνόκουρου, μετατρέπει έναν βαθύ προσωπικό πόνο σε μια ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς, αγάπης και αλληλεγγύης. Η δημιουργία αυτής της εξειδικευμένης μονάδας αποτελούσε πάγιο αίτημα και ζωτική ανάγκη για ολόκληρη την περιοχή μας, και η γενναιοδωρία του κ. Αρνόκουρου την κάνει πλέον πραγματικότητα. Είναι βέβαιο ότι η μονάδα αυτή θα σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές, κρατώντας τη μνήμη της αείμνηστης θυγατέρας του ζωντανή μέσα από το πιο ευγενικό έργο: την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Υπό την ιδιότητά μου ως Επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια» (Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Τριφυλίας), αλλά και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, διαβεβαιώνω ότι η τοπική κοινωνία θα είναι αιώνια ευγνώμων. Η πράξη του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς και ανιδιοτέλειας, το οποίο μας γεμίζει ελπίδα και μας δεσμεύει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την άρτια λειτουργία αυτής της νέας δομής. Η Τριφυλία δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη σπουδαία προσφορά.

Ενώ αφού αναφέρεται σε μια σειρά ακόμη προσφορών και δωρεών του προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο «να ληφθούν άμεσα οι εξής αποφάσεις απόδοσης τιμών, με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα:

Ονοματοδοσία Μονάδας: Η νέα δομή να ονομαστεί επίσημα «Μονάδα Ατυχημάτων Παναγιώτα (Νότα) Αρνόκουρου», ώστε το όνομα της αείμνηστης κόρης του να μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία του τόπου μας ως σύμβολο προσφοράς.

Να εισαχθεί κατεπειγόντως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανακήρυξη του κ. Κωνσταντίνου Αρνόκουρου σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Τριφυλίας, αναγνωρίζοντας το πλούσιο διαχρονικό και πολυεπίπεδο έργο του.

Να συνδιοργανωθεί από τον Δήμο και τον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου ειδική τελετή βράβευσης κατά την κατάθεση του θεμέλιου λίθου της νέας πτέρυγας».

Κ.Μπ.