Λύση για αντιμετώπιση ζημιών αναζητεί η ΔΕΥΑΚ - Με ρομποτάκια ο έλεγχος των αγωγών

Λύση με ενίσχυση εσωτερικά του υφιστάμενου αγωγού έχει προκρίνει η ΔΕΥΑ Καλαμάτας, για την αντιμετώπιση των ζημιών παλιών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, που εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη. Ωστόσο, αναζητεί ακόμα τη βέλτιστη λύση και η υπηρεσία δεν έχει κατασταλάξει ποια μέθοδο θα ακολουθήσει.

Αυτό σημείωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης, στο χθεσινό Δ.Σ. της επιχείρησης, απαντώντας στο θέμα που έθεσε ο σύμβουλος της μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης μίλησε για ρομποτάκια που να μπαίνουν και να ελέγχουν αγωγούς.

Αναλυτικά, ο κ. Φαββατάς ανέφερε ότι πέρυσι σημειώθηκε σοβαρή ζημιά στην οδό Ναυαρίνου και τώρα Κρήτης και Ακρίτα. Ζήτησε “να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μη συνεχιστεί αυτή η κατάσταση”, καθώς όπως είπε, οι αγωγοί είναι δίπλα ή και καταλήγουν στη θάλασσα και πρέπει να προστατευτεί το παραλιακό μέτωπο, που “μας κάνει περήφανους, καθώς κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα μέσα στην πόλη”. Ζήτησε ακόμα να συνδεθούν άπαντες σε Βέργα και Μικρή Μαντίνεια με το δίκτυο αποχέτευσης, “για να προστατεύσουμε το παραλιακό μέτωπο”.

Απαντώντας ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης είπε ότι “αν σε νοιάζει μια φορά, εμάς που διοικούμε μας νοιάζει χίλιες”. Ανέφερε ότι “οι ζημιές έχουν εμφανιστεί πολλά χρόνια, είναι από αμίαντο ο αγωγός αποχέτευσης, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ. Στο πάνω μέρος σπάει, πέφτει χώμα και δημιουργείται το πρόβλημα”.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι “η ΔΕΥΑΚ αγόρασε ρομποτάκια, που να μπαίνουν και να ελέγχουν αγωγούς. Θα γίνει καταγραφή. Εγινε έλεγχος με ρομποτάκι για το πού θα συνδεθεί με το δίκτυο, η αποχέτευση στο Ξηροκάμπι στα Λέικα, που εγκαθίσταται τώρα”.

Ανέφερε ότι ο παλιός προβληματικός αγωγός από τη Ναυαρίνου πάει προς το ποτάμι του Νέδοντα και τη Νέα Είσοδο και παρατήρησε τον στόχο “να δώσουμε σιγά – σιγά τις λύσεις στο δίκτυο αποχέτευσης”.

Ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλεάδης είπε ότι “έχουμε ενεργοποιηθεί και αναζητούμε να βρούμε τρόπους επισκευής”. Ενημέρωσε πως ο αγωγός είναι σε πολύ μεγάλο βάθος, στα 5,5 με 6 μέτρα, κάτω από τη θάλασσα και για να μην υπάρχουν οσμές και αναγνώρισε ότι “υπάρχει πρόβλημα στη συντήρησή τους”. Είπε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος ρύπανσης, εξηγώντας πως “ο αγωγός δεν έβγαζε τα λύματα έξω, έβαζε τη θάλασσα μέσα” και πρόσθεσε: “Είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές κτισμένες και είναι δύσκολο να αντικαταστήσουμε αγωγούς. Η λύση είναι να ενισχύσουμε εσωτερικά τον υφιστάμενο αγωγό. Αναζητούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση, δεν έχει κατασταλάξει η υπηρεσία ποια μέθοδο θα ακολουθήσει”.