Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Οι «Στρακαστρούκες», το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη, σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή, συνεχίζουν την περιοδεία τους σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας στάση στην Καλαμάτα την Παρασκευή, στις 9.30 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο.

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βάζει την «αγία ελληνική οικογένεια» στο μικροσκόπιο και δημιουργεί ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν μονόλογο-κατάθεση. Οι «Στρακαστρούκες» είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.



ΤΟ ΕΡΓΟ

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα".



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης. Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής. Σκηνικά - Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας. Φωτιστικός σχεδιασμός - Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης. Μουσική: ECATI. Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη - Αρσενία Φιλίδου. Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Βίντεο: Θωμάς Παλυβός. Social media: Pop Communications. Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού. Παραγωγή: ARS AETERNA. Διάρκεια: 70 λεπτά. Η γενική είσοδος κοστίζει 20 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο διατίθεται προς 17 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, άτομα άνω των 65 ετών και ΑμεΑ.

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