Βήμα για τα δίκτυα Φιλιατρινού Φράγματος - Κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής

Θετική εξέλιξη σημειώθηκε, επιτέλους, για το σημαντικό, αλλά πολύπαθο έργο των δικτύων του Φιλιατρινού φράγματος, καθώς κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ενέκρινε την κατακύρωση και την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου “Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας”, στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα “ΖΙΤΑΚΑΤ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία” με τον διακριτικό τίτλο “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ”.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο φορέας αυτός “υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό 30.583.683,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση ποσοστού 27,56% επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου 52 εκ. ευρώ.

Με την απόφαση του υπουργού εγκρίθηκε το από 22-06-2026 τρίτο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου.

Ακόμα, στην απόφαση αναφέρεται ότι “κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν.4412/2016, ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της οικίας διακήρυξης. Η παρούσα να κοινοποιηθεί, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του ΥΠΥΜΕ”.

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφεται: “Η Επιτροπή Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». Διαπιστώθηκαν τα εξής: Όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του ανωτέρω οικονομικού φορέα, ήταν αληθή και ακριβή και ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι την 13-03-2025. ii) Από όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα, αποδεικνύεται ότι τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης”.